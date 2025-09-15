Bloomberg узнал о плане Ротшильдов продать долю в The Economist 1 15.09.2025, 19:49

Сделка может принести $270-545 мл.

Бизнесвумен Линн Форестер де Ротшильд, которая владеет примерно 20% акций The Economist Group (собственник одноименного журнала), изучает возможность их продажи, сообщили источники Bloomberg.

Агентство оценивает, что продажа может принести £200-400 млн ($270-545 млн).

Форестер де Ротшильд проводит стратегический обзор своей доли в рамках долгосрочного переформатирования своего инвестиционного портфеля, сообщили некоторые из источников.

Bloomberg пишет, что последний раз структура собственности The Economist менялась десять лет назад: компания Pearson Plc в 2015-м продала большую часть своей половины доли итальянской семье Аньелли, которая стала крупнейшим инвестором с долей 43,4% через фирму Exor NV. Другими акционерами являются несколько богатых семей, бывшие и нынешние сотрудники (например экс-главный редактор Джон Миклетвейт, который теперь руководит редакцией Bloomberg News).

The Economist Group объединяет журнал, веб-сайт, приложение и подкасты, Economist Intelligence Unit (предоставляет исследования по макроэкономическим и геополитическим темам) и Economist Impact (организует мероприятия и исследования в области политики). В группе работают более 1,5 тыс. сотрудников в 26 странах.

Ее годовая выручка, согласно последнему отчету, составила почти £370 млн ($500 млн), операционная прибыль — около £50 млн ($68 млн), число подписок выросло до 1,25 млн.

Линн Форестер де Ротшильд — гендиректор холдинга E.L. Rothschild, вдова умершего в 2022 году Эвелина де Ротшильда. Ее супруг руководил банком NM Rothschild and Sons Ltd с 1976 по 2003 год и был председателем совета директоров The Economist с 1972 по 1989 год. Кроме того, он смог объединить лондонский филиал своего семейного банка, известного сегодня как Rothschild & Co, с его французским аналогом Rothschild & Compagnie Banque. Был прапраправнуком основателя династии Майера Амшеля Ротшильда.

