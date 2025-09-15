Папа Римский раскритиковал Илона Маска и других гендиректоров за большое состояние

Папа Римский раскритиковал Илона Маска и других гендиректоров за большое состояние1
- 15.09.2025, 20:04
Лев XIV обратил внимание на огромный разрыв в доходах между генеральными директорами и их сотрудниками.
Папа Римский Лев XIV раскритиковал американского миллиардера Илона Маска и других руководителей крупных корпораций за высокие зарплаты.
Об этом он сказал в интервью католическому изданию Crux.
По его словам, такие доходы лишь углубляют неравенство между топ-менеджерами и работниками, а также становятся «примерами богатства, которое подрывает ценность человеческой жизни».
«Недавно поступила новость, что Илон Маск может стать первым триллионером в мире. Что это значит? Если это единственное, что еще имеет ценность, то у нас большие проблемы», — сказал Папа Римский.
Папа также обратил внимание на огромный разрыв в доходах между генеральными директорами и их сотрудниками. Он отметил, что 60 лет назад руководители могли получать в четыре-шесть раз больше работников, но сейчас эта разница достигает 600 раз.
По словам Папы, такие масштабы экономического неравенства негативно влияют на общество, вызывая потерю «высшего понимания сути человеческой жизни» и ценности семьи и сообщества.