Папа Римский раскритиковал Илона Маска и других гендиректоров за большое состояние 1 15.09.2025, 20:04

Лев XIV обратил внимание на огромный разрыв в доходах между генеральными директорами и их сотрудниками.

Папа Римский Лев XIV раскритиковал американского миллиардера Илона Маска и других руководителей крупных корпораций за высокие зарплаты.

Об этом он сказал в интервью католическому изданию Crux.

По его словам, такие доходы лишь углубляют неравенство между топ-менеджерами и работниками, а также становятся «примерами богатства, которое подрывает ценность человеческой жизни».

«Недавно поступила новость, что Илон Маск может стать первым триллионером в мире. Что это значит? Если это единственное, что еще имеет ценность, то у нас большие проблемы», — сказал Папа Римский.

Папа также обратил внимание на огромный разрыв в доходах между генеральными директорами и их сотрудниками. Он отметил, что 60 лет назад руководители могли получать в четыре-шесть раз больше работников, но сейчас эта разница достигает 600 раз.

По словам Папы, такие масштабы экономического неравенства негативно влияют на общество, вызывая потерю «высшего понимания сути человеческой жизни» и ценности семьи и сообщества.

