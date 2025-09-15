В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата Вальдемара Буды

В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата Вальдемара Буды1
- 15.09.2025, 20:07
- 3,694
Было произведено девять точных выстрелов.
Машину депутата Европарламента от Польши Вальдемара Буды, представляющего консервативную партию «Право и справедливость», обстреляли в Брюсселе, сообщил сам политик в соцсети X.
«Меня не было там в момент нападения, но единственный автомобиль, по которому стреляли, был мой», — написал Буда.
Он уточнил, что было произведено «девять точных выстрелов» и отметил, что произошедшее было спланированным действием, расследованием которого уже занимаются спецслужбы Бельгии.