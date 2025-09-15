закрыть
15 сентября 2025, понедельник, 20:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата Вальдемара Буды

1
  • 15.09.2025, 20:07
  • 3,694
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата Вальдемара Буды
Вальдемар Буда

Было произведено девять точных выстрелов.

Машину депутата Европарламента от Польши Вальдемара Буды, представляющего консервативную партию «Право и справедливость», обстреляли в Брюсселе, сообщил сам политик в соцсети X.

«Меня не было там в момент нападения, но единственный автомобиль, по которому стреляли, был мой», — написал Буда.

Он уточнил, что было произведено «девять точных выстрелов» и отметил, что произошедшее было спланированным действием, расследованием которого уже занимаются спецслужбы Бельгии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук