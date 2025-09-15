закрыть
15 сентября 2025, понедельник, 20:53
Зеленский сообщил о визите Трампа в Европу

  • 15.09.2025, 20:14
Президент США может посетить Европу уже на этой неделе.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит Европу, анонсировал его украинский коллега Владимир Зеленский.

«Планируем активную неделю нашей дипломатии на площадке Генеральной Ассамблеи ООН, важно, чтобы эта неделя дала толчок дипломатии. Сейчас, за неделю до Генсамблеи, президент Трамп будет в Европе», – рассказал руководитель Украины.

По его словам, продолжается «очень активная работа» Киева с главами европейских стран: «Чтобы мы были все скоординированы и действительно достигли решений для давления на Россию – решений, которые все равно придется принимать».

«И если на затягивание войны Россией нет действительно ощутимого ответа мира, если санкции и тарифы откладываются, если российская армия безнаказанно запускает дроны уже и по Польше, это Путин и в дальнейшем будет воспринимать как разрешение воевать», - подчеркнул Зеленский.

