Reuters: Порт индийской Adani не взял на разгрузку танкер с российской нефтью
- 15.09.2025, 21:04
Подсанкционный танкер был вынужден сменить порт.
Подсанкционный танкер Noble Walker с российской нефтью был вынужден сменить порт назначения в Индии. Это произошло после того, как крупнейший в стране портовый оператор Adani Group закрыл свои порты для танкеров теневого флота России, пишет Reuters.
Согласно отчетам о судоходстве и данным LSEG и Kpler, танкер Noble Walker перевозил около миллиона баррелей российской сырой нефти для индийского нефтеперерабатывающего завода HPCL Mittal Energy. Эта компания получает всю нефть через порт Мундра.
Сначала судно, внесенное в черный список Евросоюза и Великобритании, держало курс на Мундру, оператором которого является Adani. Но после введения запрета в прошлую пятницу танкер отправился в порт Вадинар. Там расположен нефтеперерабатывающий завод индийской Nayara Energy, которая находится под санкциями ЕС и от которой отказались некоторые ближневосточные поставщики.
Еще один танкер, попавший под санкции, Spartan, перевозящий 1 млн баррелей российской нефти, в понедельник стоял на якоре возле порта Мундра в ожидании разгрузки.