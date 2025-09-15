закрыть
Reuters: Порт индийской Adani не взял на разгрузку танкер с российской нефтью

  • 15.09.2025, 21:04
Подсанкционный танкер был вынужден сменить порт.

Подсанкционный танкер Noble Walker с российской нефтью был вынужден сменить порт назначения в Индии. Это произошло после того, как крупнейший в стране портовый оператор Adani Group закрыл свои порты для танкеров теневого флота России, пишет Reuters.

Согласно отчетам о судоходстве и данным LSEG и Kpler, танкер Noble Walker перевозил около миллиона баррелей российской сырой нефти для индийского нефтеперерабатывающего завода HPCL Mittal Energy. Эта компания получает всю нефть через порт Мундра.

Сначала судно, внесенное в черный список Евросоюза и Великобритании, держало курс на Мундру, оператором которого является Adani. Но после введения запрета в прошлую пятницу танкер отправился в порт Вадинар. Там расположен нефтеперерабатывающий завод индийской Nayara Energy, которая находится под санкциями ЕС и от которой отказались некоторые ближневосточные поставщики.

Еще один танкер, попавший под санкции, Spartan, перевозящий 1 млн баррелей российской нефти, в понедельник стоял на якоре возле порта Мундра в ожидании разгрузки.

