закрыть
15 сентября 2025, понедельник, 22:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

БелЖД объяснила, почему убрали «Штадлеры» с городских маршрутов

3
  • 15.09.2025, 21:18
  • 3,314
БелЖД объяснила, почему убрали «Штадлеры» с городских маршрутов

На замену швейцарским электропоездам вышли ЭР-9.

Белорусская железная дорога объяснила причину снятия электропоездов швейцарской компании Stadler с городских маршрутов. С 15 сентября по трем направлениям — Минск — Беларусь — Минск, Минск — Руденск — Минск и Минск — Красный Флаг — Минск — на замену швейцарским электропоездам вышли традиционные ЭР-9.

В БЖД сказали, что это связано с тем, что составы Stadler находятся на плановом ремонте.

Там отметили также, что количество поездов на этих маршрутах осталось прежним, чтобы не нарушать ритм городских сообщений. Однако расписание отдельных поездов было немного подкорректировано, так как раньше они обслуживали городские маршруты.

Кроме того, в Белорусской железной дороге пояснили, что эта замена не связана с уменьшением транспортного обслуживания — все маршруты продолжают работать в прежнем объеме, чтобы обеспечить удобную коммуникацию для пассажиров.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук