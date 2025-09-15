БелЖД объяснила, почему убрали «Штадлеры» с городских маршрутов 3 15.09.2025, 21:18

3,314

На замену швейцарским электропоездам вышли ЭР-9.

Белорусская железная дорога объяснила причину снятия электропоездов швейцарской компании Stadler с городских маршрутов. С 15 сентября по трем направлениям — Минск — Беларусь — Минск, Минск — Руденск — Минск и Минск — Красный Флаг — Минск — на замену швейцарским электропоездам вышли традиционные ЭР-9.

В БЖД сказали, что это связано с тем, что составы Stadler находятся на плановом ремонте.

Там отметили также, что количество поездов на этих маршрутах осталось прежним, чтобы не нарушать ритм городских сообщений. Однако расписание отдельных поездов было немного подкорректировано, так как раньше они обслуживали городские маршруты.

Кроме того, в Белорусской железной дороге пояснили, что эта замена не связана с уменьшением транспортного обслуживания — все маршруты продолжают работать в прежнем объеме, чтобы обеспечить удобную коммуникацию для пассажиров.

