Британия отправит в Польшу истребители Typhoon
- 15.09.2025, 22:19
Для защиты воздушного пространства страны.
Великобритания присоединится к новой миссии НАТО «Восточный страж» в Польше, которую запустил НАТО после беспрецедентного вторжения российских БПЛА, и отправляет свои Typhoon.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.
В ведомстве отметили, что отправляют в Польшу свои истребители, не уточняя количество.
«Typhoon Королевских воздушных сил присоединятся к союзникам и будут выполнять полеты для защиты воздушного пространства Польши в составе миссии Eastern Sentry после безответственного и опасного вторжения российских дронов в Польшу на прошлой неделе», – сообщили в пресс-службе.
The UK’s commitment to helping @NATO defend every inch of allied territory is unshakeable.@RoyalAirForce Typhoons will join allies and fly air defence missions over Poland as part of Eastern Sentry following Russia's reckless and dangerous drone incursion into Poland last week. pic.twitter.com/wwdtFt1QqD— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 15, 2025