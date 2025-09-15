закрыть
15 сентября 2025, понедельник
Британия отправит в Польшу истребители Typhoon

  • 15.09.2025, 22:19
Британия отправит в Польшу истребители Typhoon

Для защиты воздушного пространства страны.

Великобритания присоединится к новой миссии НАТО «Восточный страж» в Польше, которую запустил НАТО после беспрецедентного вторжения российских БПЛА, и отправляет свои Typhoon.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

В ведомстве отметили, что отправляют в Польшу свои истребители, не уточняя количество.

«Typhoon Королевских воздушных сил присоединятся к союзникам и будут выполнять полеты для защиты воздушного пространства Польши в составе миссии Eastern Sentry после безответственного и опасного вторжения российских дронов в Польшу на прошлой неделе», – сообщили в пресс-службе.

