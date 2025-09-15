Британия отправит в Польшу истребители Typhoon 15.09.2025, 22:19

Для защиты воздушного пространства страны.

Великобритания присоединится к новой миссии НАТО «Восточный страж» в Польше, которую запустил НАТО после беспрецедентного вторжения российских БПЛА, и отправляет свои Typhoon.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

В ведомстве отметили, что отправляют в Польшу свои истребители, не уточняя количество.

«Typhoon Королевских воздушных сил присоединятся к союзникам и будут выполнять полеты для защиты воздушного пространства Польши в составе миссии Eastern Sentry после безответственного и опасного вторжения российских дронов в Польшу на прошлой неделе», – сообщили в пресс-службе.

The UK’s commitment to helping @NATO defend every inch of allied territory is unshakeable.@RoyalAirForce Typhoons will join allies and fly air defence missions over Poland as part of Eastern Sentry following Russia's reckless and dangerous drone incursion into Poland last week. pic.twitter.com/wwdtFt1QqD — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 15, 2025

