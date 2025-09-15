Китай поддержит кандидатуру Польши на членство в «Большой двадцатке»
Это заявление было сделано министром иностранных дел КНР во время его официального визита в Варшаву.
Китай поддержит кандидатуру Польши на членство в группе G20. Это заявление КНР является результатом официального визита в Варшаву министра иностранных дел этой страны Ван И, передает «Польское радио».
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский сообщил, что такое заявление было сделано во время встречи глав дипломатий двух стран в подваршавском Хеленуве:
«Это важная декларация со стороны Китая о том, что в тот момент, когда будет сделано предложение о присоединении Польши к группе G20, Китай поддержит это предложение. Помните, об этом был разговор между министром иностранных дел Польши Сикорским и госсекретарем США Рубио, а затем он продолжился между президентом Навроцким и президентом Дональдом Трампом».
В начале сентября президент США Дональд Трамп пригласил президента Польши Кароля Навроцкого на саммит G20 в Майами в следующем году. Соединенные Штаты будут принимать это мероприятие. Польша, как двадцатая экономика мира, будет участвовать в ней в качестве наблюдателя. Власти в Варшаве стремятся, чтобы Польша стала постоянным членом группы стран «Большой двадцатки», в которую входят, в частности, Китай.