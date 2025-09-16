закрыть
16 сентября 2025, вторник, 3:43
Зеленский: Россия делала ставку на топливный кризис в Украине, но это сейчас у нее дефицит бензина

  • 16.09.2025, 2:05
Зеленский: Россия делала ставку на топливный кризис в Украине, но это сейчас у нее дефицит бензина

Президент Украины провел встречу с работниками нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

РФ воздушными атаками по Украине хотела спровоцировать топливный кризис, но вместо этого Россия сама столкнулась с дефицитом бензина. Об этом 15 сентября на встрече с работниками нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Видеозапись опубликована на его странице в Facebook.

Зеленский поздравил всех работников нефтяной отрасли с профессиональным праздником.

Он отметил, что, несмотря на обстрелы, «украинская добыча газа есть».

«Я благодарен за это вам, от всех украинцев. Транспортировка, хранение, все это есть. Несколько зим мы помогали пройти нашим соседям в Молдове, и это очень весомо. Несмотря на все угрозы и российские удары Украина нашла способ обеспечить себя топливом. Россия делала ставку на кризис, топливный кризис в Украине, но это сейчас у нее дефицит бензина», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, россияне с начала полномасштабной войны против Украины пытаются превратить каждую зиму на оружие против украинцев, против энергосистемы и теплообеспечения страны.

