Норвегия открыла полигон в Польше для обучения украинских военных
- 16.09.2025, 5:31
Норвежские инструкторы проводят тренировки с реалистичной симуляцией боя.
В восточной Польше завершили строительство большого учебного лагеря Camp Jomsborg, который создала Норвегия для подготовки украинских военнослужащих под руководством своих инструкторов. Об этом информирует NRK.
Полигон возводили буквально «с нуля» с лета, и сейчас туда уже прибыли первые группы курсантов - это военные, которые имеют реальный боевой опыт. Программа тренировок предусматривает моделирование условий, максимально приближенных к фронтовым, а также специализированные курсы. Первым модулем стала отработка действий в стрессовых ситуациях и методов контроля поведения на поле боя.
Отмечается, что сотрудничество будет двусторонним: норвежские инструкторы не только будут передавать свои знания, но и перенимать у бойцов Украины актуальный опыт, касающийся новых тактик и изменений в характере войны.
Количество военных в лагере будет варьироваться в зависимости от того, идет ли речь об узкопрофильной подготовке, или о базовой подготовке.