Зеленский назвал единственный способ закончить войну
- 16.09.2025, 7:41
Президент США Дональд Трамп должен проявить смелость.
Единственный способ прекратить боевые действия в Украине - это представить для начала четкие гарантии безопасности. В частности, со стороны США.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Sky News.
По его словам, остановка войны может произойти только в том случае, если президент США Дональд Трамп проявит смелость.
Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита Трампа подробно обсудит с ним вопросы обеспечения будущего Украины.
«Я очень надеюсь, что он (Стармер - ред.) сможет провести очень конкретную дискуссию о гарантиях безопасности со стороны США для Украины», - сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что конкретный документ должен быть еще до окончания войны.
«Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нас нужна четкая позиция президента Трампа», - заявил Зеленский.
Кроме того, он считает, Трамп может предоставить Украине ПВО в необходимом количестве, поскольку «у США их достаточно».