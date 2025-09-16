Зеленский назвал единственный способ закончить войну 16.09.2025, 7:41

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп должен проявить смелость.

Единственный способ прекратить боевые действия в Украине - это представить для начала четкие гарантии безопасности. В частности, со стороны США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Sky News.

По его словам, остановка войны может произойти только в том случае, если президент США Дональд Трамп проявит смелость.

Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита Трампа подробно обсудит с ним вопросы обеспечения будущего Украины.

«Я очень надеюсь, что он (Стармер - ред.) сможет провести очень конкретную дискуссию о гарантиях безопасности со стороны США для Украины», - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что конкретный документ должен быть еще до окончания войны.

«Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нас нужна четкая позиция президента Трампа», - заявил Зеленский.

Кроме того, он считает, Трамп может предоставить Украине ПВО в необходимом количестве, поскольку «у США их достаточно».

