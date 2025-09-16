В Грузии задержали дамского обольстителя, о котором Netflix снял документальный фильм 16.09.2025, 7:48

1,420

По ордеру Интерпола.

В аэропорту Батуми (Грузия) арестовали гражданина Израиля Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают), о котором Netflix снял документальный фильм «Аферист из Tinder», пишет The Jerusalem Post.

Причины ареста 35-летнего Леваева до сих пор неизвестны даже его адвокатам. Задержание произошло по ордеру Интерпола, сообщили в МВД Грузии.

«Я разговаривал с ним [с Лаваевым] сегодня утром после того, как он был задержан, но мы пока не понимаем причину. Он свободно путешествует по всему миру», — заявил изданию Walla защитник задержанного.

Видеоплатформа Netflix в 2022 году выпустила о Леваеве документальный фильм в жанре тру-крайм. Создатели ленты утверждали, что мужчина годами выдавал себя за наследника алмазного состояния, соблазняя женщин через приложение для знакомств Tinder.

«Чтобы завоевать их (жертв — Прим. ред.) доверие, он обеспечивал им роскошный образ жизни — частные самолеты, роскошные отели, дорогие автомобили, — а затем убеждал их переводить крупные суммы денег под разными предлогами, в основном утверждая, что он в опасности и нуждается в срочной финансовой помощи», — сообщает The Jerusalem Post.

Издание Times of Israel писало, что в декабре 2019 года Леваев был осужден за мошенничество, кражу и подделку документов, его приговорили к 15 месяцам тюремного заключения. Однако уже в мае он вышел на свободу, отсидев пять месяцев.

По разным оценкам, общий ущерб от махинаций задержанного может достигать 10 млн долларов.

Сам Леваев отрицал все выдвинутые против него обвинения. Он заявлял, что был «не мошенником», а «бизнесменом», заработавшим состояние на криптовалюте.

«Ты знаешь мое имя, но не мою историю. Ты знаешь, что обо мне говорили другие, но не знаешь, через какие битвы мне пришлось пройти. Если бы ты попытался оказаться на моем месте, ты бы споткнулся с первого шага. Но помни: пока ты не в могиле, ты можешь подняться из любой ситуации, какой бы темной она ни казалась», — писал о себе в Instagram Леваев.

