Швеция рекордно увеличит расходы на оборону 16.09.2025, 7:51

Впервые со времен «Холодной войны».

Швеция планирует увеличить расходы на оборону увеличит расходы на оборону на 2,4 млрд евро, что является самым большим ростом со времен «Холодной войны».

Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, сообщает Euractiv.

Глава правительства отметил, что разработанный законопроект предусматривает рост оборонных расходов Швеции на 18% - с 13 млрд евро в этом году.

«Это беспрецедентно, если не считать худшие дни «Холодной войны», - сказал Кристерссон на пресс-конференции.

Предложение включает дополнительные 430,9 млн евро на закупку следующих материальных средств и объектов:

систем противовоздушной обороны;

реактивной артиллерии;

боеприпасов;

боевых машин;

новых боевых кораблей;

тактических транспортных самолетов.

Увеличение расходов основывается на единодушном соглашении парламентских партий, достигнутом в июне, взять кредит в размере 27,5 млрд евро (300 млрд шведских крон) для усиления подготовки призывников, противовоздушной обороны и возможностей ведения дальнего боя.

«Мы должны быть готовы, мы должны иметь хорошие возможности, чтобы противостоять этому», - заявила министр энергетики Эбба Буш, комментируя активность дронов над Польшей и Румынией.

Благодаря этим новым инвестициям, Швеция стремится приблизиться к обновленной цели НАТО - тратить 3,5% ВВП на оборону до 2035 года.

Правительство в Стокгольме прогнозирует, что расходы на оборону достигнут 2,8% ВВП в 2026 году и 3,1% в 2028 году, по сравнению с оцененным Альянсом показателем в 2,14% ВВП на 2024 год.

Коалиционное правительство должно подать свой бюджетный законопроект 22 сентября.

