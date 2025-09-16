Пугачева в два раза превзошла Путина 16.09.2025, 7:59

2,596

Алла Пугачева

Пропагандисты в истерике.

Интервью Аллы Пугачевой, опубликованное на канале журналистки Катерины Гордеевой, за пять дней собрало более 16 миллионов просмотров на YouTube, пишет «Диалог.UA».

Этот результат стал рекордным для проекта «Скажи Гордеевой», несмотря на то что российские власти уже год фактически блокируют работу видеохостинга в стране.

Видео длится свыше трех с половиной часов и вызвало бурю обсуждений в соцсетях, особенно среди русскоязычной аудитории по всему миру.

Под роликом оставлено свыше 135 тысяч комментариев, и их число продолжает расти, это тоже рекордные по меркам Гордеевой показатели.

До выхода разговора с Пугачевой самым популярным интервью на канале Гордеевой оставалась беседа с Артуром Смольяниновым, которая за три года набрала 9,3 миллиона просмотров.

Новый рекорд показал, насколько сильный интерес вызывает Пугачева, несмотря на давление и попытки дискредитации в РФ.

Для сравнения, интервью Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону, которое активно рекламировалось в российских государственных медиа, смогло набрать лишь около 7,4 миллиона просмотров.

Интервью Путина Т.Карлсону 7.4 млн просмотров на YouTube.

Интервью Пугачевой: 16 млн за 5 дней 😎 pic.twitter.com/ncNQod1ayd — FΛCꓘ THƎ WAЯ ☮️🖕 (@Lndcalling) September 15, 2025

Тем более что реакция прокремлевских медиа и интернет-ботов оказалась предсказуемой: в российских СМИ появились десятки заголовков с насмешками и оскорблениями в адрес певицы.

Кремлёвские пропагандисты бьются в истерике после интервью Аллы Пугачёвой



Тем временем выпуск, который длится почти четыре часа, набрал уже более 14 миллионов просмотров. https://t.co/moqkNF0BbW pic.twitter.com/fhvwogQruI — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) September 14, 2025

Однако эти атаки только усилили интерес к интервью, а в комментариях на самом деле огромное количество позитива по отношению к Алле Борисовне.

