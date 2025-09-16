закрыть
16 сентября 2025, вторник, 8:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пугачева в два раза превзошла Путина

  • 16.09.2025, 7:59
  • 2,596
Пугачева в два раза превзошла Путина
Алла Пугачева

Пропагандисты в истерике.

Интервью Аллы Пугачевой, опубликованное на канале журналистки Катерины Гордеевой, за пять дней собрало более 16 миллионов просмотров на YouTube, пишет «Диалог.UA».

Этот результат стал рекордным для проекта «Скажи Гордеевой», несмотря на то что российские власти уже год фактически блокируют работу видеохостинга в стране.

Видео длится свыше трех с половиной часов и вызвало бурю обсуждений в соцсетях, особенно среди русскоязычной аудитории по всему миру.

Под роликом оставлено свыше 135 тысяч комментариев, и их число продолжает расти, это тоже рекордные по меркам Гордеевой показатели.

До выхода разговора с Пугачевой самым популярным интервью на канале Гордеевой оставалась беседа с Артуром Смольяниновым, которая за три года набрала 9,3 миллиона просмотров.

Новый рекорд показал, насколько сильный интерес вызывает Пугачева, несмотря на давление и попытки дискредитации в РФ.

Для сравнения, интервью Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону, которое активно рекламировалось в российских государственных медиа, смогло набрать лишь около 7,4 миллиона просмотров.

Тем более что реакция прокремлевских медиа и интернет-ботов оказалась предсказуемой: в российских СМИ появились десятки заголовков с насмешками и оскорблениями в адрес певицы.

Однако эти атаки только усилили интерес к интервью, а в комментариях на самом деле огромное количество позитива по отношению к Алле Борисовне.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук