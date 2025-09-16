«Граждане Беларуси были идентифицированы» 1 16.09.2025, 8:29

6,414

Представитель Службы государственной охраны Польши прокомментировал дрон в центре Варшавы.

Два белоруса, которые запустили дрон в беспилотной зоне правительственного квартала Варшавы 15 сентября, были обнаружены Службой охраны государства (SOP) за несколько минут, задержаны и переданы полиции. Об этом в эфире телеканала TVN24 рассказал пресс-секретарь польского ведомства полковник Богуслав Перковский.

Представитель Службы охраны государства рассказал, что инцидент произошел после 19.00 15 сентября. Вся операция по установлению операторов дрона заняла всего несколько минут. Он добавил, что на данный момент может сказать только, что задержанные — «вероятно, лица белорусской национальности».

— Это все, что я могу сказать на данный момент, большей информацией я не располагаю. Они переданы полиции, которая проводит дальнейшие следственные действия. Вероятно, этим займется прокуратура и полиция, так что, думаю, у этих служб будет соответствующая информация, — сказал Перковский.

Он также подчеркнул, что территория над правительственными зданиями и Бельведерским дворцом — бесполетная зона, которая контролируется Службой охраны государства (SOP).

— Легальной возможности летать над такими правительственными зданиями на территории Варшавы и в охраняемой зоне SOP не существует, — ответил на вопрос журналиста Перковский.

— То есть легально — нет, но технически, как я понимаю, это все-таки удалось сделать, — уточнил журналист.

— Удалось, но эти граждане Беларуси были идентифицированы, отслежены и задержаны нашими сотрудниками, — заявил Перковский.

Представитель Службы отметил, что оценку инциденту дадут соответствующие ведомства, они же и предоставят информацию.

— Со своей стороны хочу также успокоить: думаю, это не настолько серьезная угроза, но, повторюсь, давать оценку — не моя задача, — подчеркнул представитель Службы охраны государства.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что 15 сентября в центре Варшавы был нейтрализован беспилотник, двое граждан Беларуси задержаны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com