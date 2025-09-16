Зеленский призвал Трампа принять решительные меры 16.09.2025, 8:32

США достаточно сильны, чтобы надавить на Путина.

Соединенные Штаты должны решительно надавить на российского диктатора Владимира Путина и ввести мощный пакет санкций против России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Sky News.

Зеленский также призвал лидера США принять «решительные личные меры», чтобы «остановить Путина», после того как Дональд Трамп призвал союзников по НАТО прекратить покупать российскую нефть и ввести пошлины на Китай, чтобы оказать давление на Москву.

«Я считаю, что США достаточно сильны, чтобы принимать самостоятельные решения. Я считаю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы ПВО в необходимом количестве, и у США их достаточно», - сказал он.

Президент Украины также уверен, что США могут применить достаточно санкций для вреда российской экономике, а Трамп имеет достаточно силы, чтобы заставить Путина бояться.

«Европа уже ввела 18 пакетов санкций против России. И теперь не хватает только мощного пакета санкций со стороны США», - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что во время недавнего саммита Трампа и Путина на Аляске, господин Трамп «много дал Путину» и убежден, что «ему следовало бы заплатить за это больше».

«Я считаю, что если бы это была трехсторонняя встреча (с участием Украины. - ред.), мы бы добились какого-то результата», - добавил Зеленский.

