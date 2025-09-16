«Осенью средняя цена квадрата может приблизиться к 2000 долларов» 1 16.09.2025, 8:57

Эксперты рассказали о тенденциях на рынке недвижимости Беларуси.

Несмотря на довольно холодное лето, на рынке недвижимости в это время было достаточно горячо. О том, какое количество сделок с квартирами и загородными объектами было совершено за последние три месяца, Myfin.by поговорил с экспертами.

«Август завершился максимальным количеством сделок в 2025 году»

Екатерина Благуш, риелтор агентства «Авангард Недвижимость»:

— Как прошло лето для рынка недвижимости?

— Август на рынке недвижимости Минска завершился максимальным количеством сделок в 2025 году — 1350. Это на 3% больше, чем в июле. По данным нашей внутренней аналитики, летом прошло около 4000 сделок с квартирами в столице. В прошлом году за аналогичный период их количество перевалило за 4800. Хоть сделок в этом году прошло меньше, количество все еще достаточно большое. И спрос остается высоким.

Важно отметить, что количество предложений существенно уменьшилось. В условиях высокого спроса ликвидные объекты по привлекательным ценам быстро распродавались.

По сравнению с прошлым годом количество доступных объектов снизилось, что привело к сокращению числа сделок, хотя цены при этом значительно выросли.

В результате летом на рынке доминировали продавцы, и покупателям было нелегко подобрать жилье, которое сочетало бы в себе приемлемую цену и хорошее качество.

Средняя цена квадратного метра на жилье в столице продолжает рост. С 1756 долларов/кв. м в июне она выросла до 1844 долларов/кв. м в августе. Это + 88 долларов всего за 3 месяца. На фоне прошлого года рост цены еще более впечатляющий. В августе прошлого года в среднем квадрат стоил 1576 долларов. То есть за год +268 долларов. Если такие темпы роста сохранятся, то уже осенью средняя цена квадрата может приблизиться к 2000 долларов.

В августе отметили следующие цены за 1 кв. м:

1-комнатные квартиры: 1858 долларов/кв. м (-4,6% за месяц);

2-комнатные квартиры: 1829 долларов/кв. м (+8,2%);

3-комнатные квартиры: 1869 долларов/кв. м (+13,3%);

4-комнатные квартиры: 1780 долларов/кв. м (+17,8%).

— Какие тенденции на рынке недвижимости сейчас можно наблюдать?

— С начала 2025-го активно растут цены, причем очень быстро. Сохраняется хороший спрос. На мой взгляд, стало меньше кредитных сделок и появился интерес среди иностранцев к недвижимости в Беларуси. Туристический поток увеличился, в основном за счет граждан России. Но все же большинство сделок проходит между белорусами, поэтому иностранцы существенно не влияют на рынок.

Пока тенденция достаточно четкая на увеличение средней цены квадратного метра. И в то же время — сокращение количества предложений.

— Какие объекты летом были наиболее востребованы?

— Этот вопрос, мне кажется, не имеет сезонности. Всегда маленькие квартиры более востребованы, чем большие. Домами интересуются меньше, чем любыми квартирами.

Спрос в целом есть на все: дачи, дома и квартиры.

И на новостройки сохраняется спрос хороший, и на вторичный рынок. Мне кажется, вся недвижимость сейчас в активной фазе.

«Загородная недвижимость пользуется стабильно высоким спросом»

Сергей Юхновец, руководитель отдела загородной недвижимости агентства «Авангард Недвижимость»:

— Сергей, как оцениваете рынок загородной недвижимости этим летом?

— Несмотря на довольно холодное лето, оно оказалось жарким в плане продаж загородной недвижимости. По данным из открытых источников Национального кадастрового агентства, в Минской области и районе этим летом прошло более 560 сделок с домами и дачами. За аналогичный период прошлого года — более 580. Так что спрос остается высоким. В этом году я связываю его со снижением курса доллара, а также с ростом цен на квартиры в Минске. С начала года стоимость квартир выросла практически на 13%.

Отмечу высокий спрос на дачи в бюджете 15 000−20 000 долларов и удаленностью до 30 км от МКАД. Рассматривали покупатели все направления. Также были востребованы дачи до 20 км от МКАД и ценовой категорией 30 000−40 000 долларов, в которых можно жить круглогодично (с газом и постоянным водоснабжением). Такие варианты покупали, как правило, молодые семьи, у которых пока не хватает денег на покупку квартиры в Минске. Либо пенсионеры, которые переезжают за город, а свои квартиры оставляют детям.

Лучше всего летом продавались дома в ценовой категории 80 000−120 000 долларов в пределах 30 км от МКАД. Также пользовались спросом земельные участки под строительство. Частый запрос — чтобы рядом находился водоем, лес и желательно не было рядом соседей. За такие участки покупатели готовы платить от 10 000 долларов.

Если еще раз проанализировать продажи за лето, то с уверенностью можно сказать, что загородная недвижимость пользуется стабильно высоким спросом. Мой совет тем, кто думает купить загородный дом или дачу: успейте это сделать осенью. В таком случае еще получится насладиться последними теплыми деньками на природе.

«Правильная стратегия — определить точную рыночную стоимость объекта и продать его в течение первой недели»

Екатерина Благуш, риелтор агентства «Авангард Недвижимость»:

— Какие основные проблемы и вызовы стоят перед покупателями и продавцами недвижимости в текущих условиях?

— Я бы сказала, что проблема для покупателей заключается в том, что нужно перестроиться на формат быстрого принятия решений. Сейчас, если хороший объект появляется на площадках, то уходит за несколько дней, а иногда и в первые сутки. Если находитесь в активном поиске, то должны быть готовы быстро выезжать на просмотр и оперативно принимать решение о покупке. Продавцы хороших объектов с адекватной ценой не готовы ждать неделю-две, пока потенциальный покупатель примет решение, подходит ли данный вариант.

Для продавца, как мне кажется, самое важное в текущих условиях — это правильно определить рыночную стоимость объекта. Не выходить значительно выше рынка, но и не продешевить на растущем рынке.

На растущем рынке продавцы начинают серьезно завышать цены, и из-за этого продажа подвисает. Сейчас рекламные площадки работают так, что если ты промахнулся с ценой, то очень быстро уходишь на последние страницы. И потом сложно вернуться на первые позиции, чтобы тебя видели потенциальные покупатели.

Самая правильная стратегия продажи недвижимости сейчас — это определить точную рыночную стоимость объекта и продать его в течение первой недели. Это касается сегмента популярных объектов — однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Все, что дороже 100−150 тысяч долларов, естественно, имеет более длительные сроки реализации. Но с ценой тоже нужно быть очень аккуратными.

— Как вы прогнозируете развитие рынка недвижимости в ближайшие месяцы? Какие факторы могут повлиять на его изменения?

— На мой взгляд, любые прогнозы, которые делают по поводу развития рынка, обоснованы субъективными мнениями. Поэтому, я считаю, нужно просто учиться работать в тех условиях, которые сейчас есть. Следует изучать рынок и правильно на него выходить и с позиции продавца, и с позиции покупателя.

Мы не можем прогнозировать ни дальнейший рост рынка, ни его снижение. Многие годы показывают, что удорожание кредитов или их удешевление, колебания курса доллара и прочие факторы, конечно, влияют на стоимость жилья. Но это непрогнозируемые цифры. Поэтому работаем с тем, что есть. Единственное, что стоит отметить, — изменения редко бывают резкими. Падение рынка мы точно заметим. Скорее всего, оно будет плавным — как и происходит его рост сейчас.

