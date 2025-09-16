«К платному нас жизнь не готовила!» 16.09.2025, 9:08

Белорусские родители рассказали о том, как справляются с расходами на учебу.

Для многих родителей первая половина сентября стала началом новой финансовой реальности: ребенок поступил на платное, появились дополнительные траты — на обучение. Как справиться с ними без ущерба для семьи? В материале Onliner — истории мамы из региона, которая воспитывает сына одна и доучивает его на платном, и отца пятерых детей, который должен зарабатывать еще и на обучение дочери.

Отец пятерых детей: «К платному мы были не готовы»

Александр — инженер-проектировщик. У него пятеро детей, и в этом году в университет поступил второй ребенок — 18-летняя Юля.

— Поступление ребенка — это всегда волнительно. Но для нас это был двойной стресс. Старший сын пошел на бюджетную специальность в инженерном вузе в Могилеве. Сам ее выбрал, отучился три года… и бросил. А теперь дочка сказала, что идет на платное. Конечно, для меня это был шок, — признается мужчина.

Даже учеба на бюджете все равно требует расходов семьи (на транспорт, питание, бытовые нужды), ну а платное обучение — это еще более сложная финансово история.

— Когда встал вопрос первого взноса, на работе впервые задержали зарплату. У нас с дочкой вышел эмоциональный разговор. Я сразу сказал, что к платному обучению мы не готовились, брать кредиты нам тоже не хочется. Сейчас получится задолженность за обучение, насчитают пеню. Мы все погасим, просто это будет лишний стресс для всех. Если готова так учиться — хорошо. Дочка ответила, что согласна.

На днях родители оплатили первый взнос за обучение. В целом год учебы стоит около 3,5 тыс. рублей, а всего учиться Юле предстоит четыре года.

С выбором самого вуза изначально все было непросто.

— Есть дети, которые с детства знают, кем будут. Это не наш случай. Экзамены уже были сданы, а мы все еще не понимали, куда идти. Долго метались.

Девочка усиленно готовила математику и английский. В итоге остановилась на экономическом направлении — БГЭУ, факультет международных экономических отношений.

— Дочка проходила на бюджет на бухгалтерский учет, баллов хватало. Но учиться захотела именно на международных отношениях. Мне не хотелось потом слышать упреки, что не дали ей шанс, поэтому решили: лучше напрячься, но сделать для нее все возможное.

Сам Александр к выбору образования относится прагматично:

— Диплом — это всего лишь входной билет. Настоящие навыки и компетенции человек получает уже на работе, в проектах, в компании. Считаю, родители должны помочь с первым образованием, а уже что будет дальше и как ребенок им воспользуется — это его дело.

Александр признается: к платному обучению семья оказалась не готова.

— К этому надо было готовиться за год-два, у нас же все решилось в последнее лето. Планирование — это не наша сильная сторона.

Тем более детей в семье пятеро, и весь бюджет всегда крутится вокруг основных нужд. Работают оба: и отец, и супруга.

Небольшая надежда у семьи есть на возможное снижение стоимости обучения, если Юля будет хорошо учиться.

— Мы ей сказали: все возможности нужно использовать. Но подрабатывать во вред учебе запретили. На карманные деньги — пожалуйста, если успевает. Но не ценой учебы.

Александр теперь точно знает: к платному обучению надо готовиться заранее. Он советует родителям обсуждать с детьми условия поступления еще за год, заводить «резервный фонд». Это поможет снизить стресс, который неизбежен, но тогда он будет хотя бы чуть мягче.

Еще один важный, по мнению папы, момент — нужно говорить с ребенком, чтобы он понимал, на какие жертвы идут родители, и относился к учебе серьезно. При этом поддерживать желание учиться стоит мягко, без манипуляций и шантажа, не упрекая, рассматривая эти дополнительные расходы как инвестицию в будущее.

Мама творческой девочки: «Лучше «платка», чем метаться»

Екатерина рассказывает, что ее дочь Диана с детства тянулась к творчеству: сначала музыка, потом рисование. В итоге девочка решила связать жизнь с искусством.

После девятого класса Диана пыталась поступить в художественный колледж, но дважды не прошла по конкурсу. А в этом году нацелилась на Академию искусств, специальность «Сценография». Было всего 6 мест, только бюджет, платное обучение не предусмотрено. Снова не прошли.

Варианты типа колледжа флористики мама сразу отмела.

— Четыре года учиться на флориста? В цветочном магазине гораздо быстрее обучат. Остановились на БГПУ, эстетический факультет, и попали на платное отделение.

Мы понимаем, что это серьезная дополнительная финансовая нагрузка. Но я лучше потяну платное сейчас, чем она потеряет год или больше на выбор вариантов и будет метаться. Главное, чтобы дочка занималась тем, к чему у нее лежит душа.

Первый год обучения стоит 4226 рублей. Половину оплатили сразу в августе, вторую нужно отдать после нового года. Учеба рассчитана на четыре года: второй курс — 3900 рублей, а последний — уже около 3 тыс.

Но ведь студенту придется давать деньги не только на это только обучение, дополнительно постоянно будут нужны средства на оплату общежития, питание и материалы для творчества: краски, кисточки, альбомы, циркули, нитки, глину, специальные тряпочки. Екатерина признается, что представить общую сумму расходов ей пока даже страшно.

Оплатить первый год учебы девочке помогли бабушка с дедушкой. Кредиты или рассрочки семья не рассматривала: у них уже есть ипотека и лизинг на машину, кредит на обучение не потянули бы.

— Пусть учится, худо-бедно, но как-то тянем, — говорит мама. — Предугадать, окупится ли образование, невозможно, все зависит от ребенка и времени. Пока глаза горят и ей это нравится, значит, все идет правильно. Может, потом найдет себя в преподавании или в чем-то еще. Главное, чтобы был интерес.

Другим родителям мама Дианы советует готовиться к любому сценарию заранее, откладывать деньги на обучение детей не в последний момент. И самое важное — не упрекать детей, если профессия в итоге не станет их делом жизни.

— Мы меняемся, ищем себя. Да, будет жалко денег, но это ее жизнь и наш общий опыт.

Мама, которая воспитывает сына одна: «Не знаю, как, но мы прорвемся»

Ольга из Марьиной Горки воспитывает сына Рому одна и уже четвертый год оплачивает (как она говорит, «тянет») его учебу на платном в Минске. Говорит, что выбор всегда оставляла за сыном: «Он сам решал, а мама поддерживала».

Сначала мальчик мечтал стать помощником машиниста и поступить в железнодорожный колледж, но туда не прошел. Проходил на диспетчера, но на этой специальности учиться не захотел.

Чуть позже сын решил поступать в автомеханический колледж в Минске. На бюджет чуть не хватило баллов, и вопрос, идти ли на платное, для семьи даже не стоял.

— Я не знала, как вытяну, но понимала: учиться он точно будет. Это моя большая цель и обязанность — дать ребенку образование, — говорит Ольга.

Уже четыре года мама оплачивает обучение сына. Алименты от отца с совершеннолетием мальчика закончились, зарплата у женщины небольшая (чуть больше 1000 рублей), но отступать уже некуда.

Три года назад, когда сын только поступил в колледж, год обучения стоил 3200 рублей. Сегодня эта сумма увеличилась до 3800.

Ольга признается, что «живет буквально на разрыв»: с зарплаты нужно и обучение оплатить, и на жизнь сыну дать, и себе что-то оставить. Хорошо, что колледж выделил мальчику общежитие, но расходы для нее все равно очень большие.

— Ребенку ведь надо и одеться, и поесть, и канцелярию купить, и книги. Это Минск, а не наш маленький городок, где можно выйти на улицу буквально в «трениках», там совсем другая культура.

Все «лишнее», говорит мама, ушло на второй план: никаких санаториев, поездок, концертов — об этом женщина даже думать перестала. Она признается, что отказывает себе в новой одежде и походах к косметологу. Мечтать о поездке на море даже не приходится. Главная ее цель — дотянуть сына до диплома, и ради этого Ольга готова жертвовать своим комфортом.

— Был момент, когда я всерьез задумывалась взять кредит на обучение, но мои родители сказали, что поддержат, справимся без кредита. Плюс сын сам берется за любые подработки: раздает листовки, подрабатывает ростовой куклой. Сейчас нам обоим очень тяжело, но иного выхода нет.

Ольга говорит, что, если сыну понравится профессия и он попадет на хорошую работу, вложения обязательно окупятся.

— Специальность техника-механика востребованная, парень может работать на СТО, у него будут перспективы роста.

Другим родителям Ольга советует не паниковать, даже если ребенок вдруг поступает на платное.

— Главное, что поступил. Сегодня даже на «платку» не всегда проходят. А дальше жизнь будет сама подбрасывать возможности со всем справиться.

Как помочь семье снизить расходы

Целевые кредиты на обучение у нас выдают три государственных банка. В одном из них есть даже льготный вариант, но он доступен лишь белорусам с совсем невысокими доходами: на него можно претендовать, если на протяжении года среднемесячный доход на каждого члена семьи не превышал 1700 рублей. И еще один нюанс: сумма льготного кредита не может превышать 70% стоимости обучения за год (обычные кредиты могут покрывать до 100%).

Кредиты на обучение предлагают и другие банки, но это, по сути, не целевые кредиты, а потребительские, аналогичные тем, что выдаются «на любые цели», только деньги банк перечисляет не вам, а сразу вузу, техникуму или колледжу.

Какие еще есть возможности уменьшить плату за обучение или помочь семье?

Получить скидку от самого учебного заведения за высокую успеваемость и активную общественную деятельность. Для этого нужны высокие показатели в учебе (отличные отметки) и участие в научной деятельности и общественных мероприятиях. Да, стараться придется самому студенту, но это точно поможет снизить финансовую нагрузку на родителей. Некоторые вузы при наличии освободившихся бюджетных мест готовы даже переводить платников-отличников на бесплатное отделение.

Часть потраченных на обучение денег можно вернуть, оформив социальный налоговый вычет. Это можно сделать в налоговой инспекции в течение либо в конце учебного года. Вычет предоставляется при обучении как в государственном, так и в частном вузе. Детали можно изучить здесь.

Для многодетных родителей предусмотрена возможность оплатить обучение ребенка в вузе или колледже с помощью средств семейного капитала — не дожидаясь 18-летия ребенка. Правда, учтите, что процесс это небыстрый: в исполкоме заявление рассматривают до месяца, в банке — до 40 дней.

И помните: даже если ребенок неожиданно для вас поступил на платное, не стоит сразу хвататься за голову. Варианты есть всегда. А первый страх от новых обстоятельств со временем пройдет, и появится план, как двигаться дальше.

