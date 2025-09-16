Чехия перекинула в Польшу боевые вертолеты 16.09.2025, 9:10

Они усилят армию в защите неба.

В воскресенье, 14 сентября, три чешских вертолета Ми-171Ш приземлились на востоке Польши. Их перебросили с целью укрепить оборону востока НАТО в ответ на вторжение российских дронов на территорию Польши.

Об этом сообщают Ceske Noviny.

По данным чешской армии, вертолетное подразделение будет действовать в Польше в течение нескольких месяцев, а его главная задача - укрепить польские вооруженные силы в их задачах по защите воздушного пространства.

Как известно, Министерство обороны Чехии приняло решение об отправке подразделения в среду вечером.

«Три дня спустя один из вертолетов провел разведку места дислокации подразделения. В воскресенье три вертолета вылетели в Польшу. Они прибыли в пункт назначения сегодня днем», - сообщили в армии.

По словам командующего Оперативным командованием чешской армии Вацлава Влчека, присутствие вертолетного подразделения в Польше представляет собой важный шаг в рамках сотрудничества Альянса.

«И это подтверждает готовность Чехии активно содействовать обеспечению безопасности в регионе», - добавил он.

Ранее Минобороны заявляло, что вертолеты помогут польской армии защищать страны от низколетящих беспилотников.

Кроме того, глава Минобороны Яна Чернохова заявила в воскресенье, что ожидается отправка до 150 чешских военнослужащих на срок до трех месяцев. В понедельник она сказала следующее:

«Мы выполняем обещание, данное нашему близкому союзнику. Наши военнослужащие уже находятся в Польше и готовы принять участие в укреплении защиты воздушного пространства на восточной границе страны», - сказала Чернохова.

Ceske Noviny отметило, что развертывание войск стало возможным благодаря действующему мандату на использование сил и средств Минобороны Чехии на 2025 и 2026 годы, который утвердил парламент в прошлом году.

Этот мандат предусматривает укрепление обороны восточной границы НАТО, где могут действовать до 2000 чешских военнослужащих. В настоящее время войска Чехии действуют в рамках мандата в Словакии, Литве и Латвии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com