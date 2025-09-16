Под Вилейкой микроавтобус врезался в дерево 16.09.2025, 9:42

Восемь человек в больнице.

Вечером в понедельник, 15 сентября, в Вилейском районе произошло серьезное ДТП: в результате столкновения автомобиля УАЗ с микроавтобусом Peugeot пострадали восемь человек. Об этом сообщили в МВД.

По предварительной информации, около 21:00 25-летний минчанин на автомобиле УАЗ с прицепом допустил занос сцепки. Прицеп задел встречный микроавтобус, в результате чего тот съехал в кювет и врезался в дерево.

В салоне Peugeot находились 15 пассажиров – сотрудники одного из предприятий Минского района. Восемь из них были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

