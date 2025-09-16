закрыть
Путинист Расторгуев набросился на журналиста за простой вопрос

  • 16.09.2025, 9:44
Путинист Расторгуев набросился на журналиста за простой вопрос

Дело едва не дошло до драки.

Солист любимой группы Путина «Любэ» Николай Расторгуев набросился на журналиста за простой вопрос.

Момент попал на видео и его опубликовал ресурс «Стархит». На видео видно, как путинист, пропуская мат через слово, вычитывает журналиста за то, что тот спросил о его гонорарах.

«Слушай, никогда никому не задавай такие вопросы. Вообще о деньгах говорить неприлично. Гонорары там. Не ваше собачье дело», — сказал озлобленный солист группы «Любэ».

Стоящая рядом женщина сказала, что думала, что путинист реально ударит представителя СМИ за обычный вопрос.

«Хотелось», - сказал Расторгуев.

