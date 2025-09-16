Путинист Расторгуев набросился на журналиста за простой вопрос 16.09.2025, 9:44

Дело едва не дошло до драки.

Солист любимой группы Путина «Любэ» Николай Расторгуев набросился на журналиста за простой вопрос.

Момент попал на видео и его опубликовал ресурс «Стархит». На видео видно, как путинист, пропуская мат через слово, вычитывает журналиста за то, что тот спросил о его гонорарах.

«Слушай, никогда никому не задавай такие вопросы. Вообще о деньгах говорить неприлично. Гонорары там. Не ваше собачье дело», — сказал озлобленный солист группы «Любэ».

Стоящая рядом женщина сказала, что думала, что путинист реально ударит представителя СМИ за обычный вопрос.

«Хотелось», - сказал Расторгуев.

