Путинист Расторгуев набросился на журналиста за простой вопрос
- 16.09.2025, 9:44
Дело едва не дошло до драки.
Солист любимой группы Путина «Любэ» Николай Расторгуев набросился на журналиста за простой вопрос.
Момент попал на видео и его опубликовал ресурс «Стархит». На видео видно, как путинист, пропуская мат через слово, вычитывает журналиста за то, что тот спросил о его гонорарах.
«Слушай, никогда никому не задавай такие вопросы. Вообще о деньгах говорить неприлично. Гонорары там. Не ваше собачье дело», — сказал озлобленный солист группы «Любэ».
Стоящая рядом женщина сказала, что думала, что путинист реально ударит представителя СМИ за обычный вопрос.
«Хотелось», - сказал Расторгуев.