«Платить достойно за адский труд не пробовали?»

- 16.09.2025, 9:55
Белорусы - о том, что в детские сады теперь берут без педобразования.
Теперь в белорусских детских садах смогут работать не только выпускники педвузов, но и студенты после второго курса, а также специалисты с любым высшим образованием при условии переподготовки. Постановление вступило в силу с 10 сентября 2025 года.
Официально это шаг к решению кадрового дефицита. Но пользователи в сети восприняли новость неоднозначно. Люди уверены, что проблему пытаются залатать студентами и случайными специалистами, вместо того чтобы просто поднять зарплаты, пишет BGmedia.
Зарплата — главный вопрос
Большинство комментариев сводится к одной мысли: без повышения зарплат никакие реформы проблему не решат.
«Конечно, кадров не хватает. Но кто пойдет за 900 рублей отвечать за 20 детей?».
«В Бресте — 700 рублей, а то и 0,5 ставки за 250. Это не зарплата, а издевательство».
«Нехватку кадров решит только достойная оплата. За копейки никто не согласится нести ответственность за чужих детей и тонны бумажной работы».
«Работаешь на износ»
Многие бывшие и нынешние воспитатели в комментариях поделились личным опытом.
«Я обожаю детей, но ушла из сада. Документации — вагон, проверки бесконечные, домой работу таскала. Одной любви к детям мало — семью кормить тоже надо».
«С высшим образованием, категорией и стажем 30 лет — получаю чуть больше 1 000. А переработки считают по 4 рубля в час. Почти бесплатно».
«Отработала четыре года — больше никогда. Это стресс, который сложно описать».
Сомнения в качестве образования
Часть пользователей считает, что допуск «людей с улицы» опасен.
«Не считаю нормальным, чтобы с малышами работал человек без профильного образования».
«Сначала говорили, что в педагогике не должно быть случайных людей, а теперь набирают всех подряд».
«Учить без педобразования, лечить без медобразования? Богатства у такой страны точно не будет».
«А ведь раньше так и было»
Нашлись и те, кто напомнил: подобная практика существовала и раньше.
«В советское время сама работала воспитателем без диплома. И справлялась — дети и родители были довольны».
«У моих детей воспитателем была женщина с дипломом лесного хозяйства. Любили ее все».
Но даже эти комментарии сопровождались уточнениями: ситуация тогда была другой, а сейчас нагрузка и ответственность выросли в разы.
Ирония и сарказм
Многие пользователи реагировали не только критически, но и с юмором.
«Хорошо, что с судимостью пока не берут. Пока».
«О как. Потом и врачом без образования можно будет?».
«Теперь смело закрывайте факультет дошкольного воспитания. Все равно туда никто не хотел идти».
Общественное мнение оказалось почти единодушным: кадровый кризис в детских садах нельзя решить переподготовкой или студентами второго курса. Люди требуют реального шага — повышения зарплат и уважения к труду воспитателей.
И пока в министерских кабинетах обсуждают новые стандарты, в комментариях звучит простой вопрос: «А зарплату поднять не пробовали?».