«Платить достойно за адский труд не пробовали?»

Белорусы - о том, что в детские сады теперь берут без педобразования.

Теперь в белорусских детских садах смогут работать не только выпускники педвузов, но и студенты после второго курса, а также специалисты с любым высшим образованием при условии переподготовки. Постановление вступило в силу с 10 сентября 2025 года.

Официально это шаг к решению кадрового дефицита. Но пользователи в сети восприняли новость неоднозначно. Люди уверены, что проблему пытаются залатать студентами и случайными специалистами, вместо того чтобы просто поднять зарплаты, пишет BGmedia.

Зарплата — главный вопрос

Большинство комментариев сводится к одной мысли: без повышения зарплат никакие реформы проблему не решат.

«Конечно, кадров не хватает. Но кто пойдет за 900 рублей отвечать за 20 детей?».

«В Бресте — 700 рублей, а то и 0,5 ставки за 250. Это не зарплата, а издевательство».

«Нехватку кадров решит только достойная оплата. За копейки никто не согласится нести ответственность за чужих детей и тонны бумажной работы».

«Работаешь на износ»

Многие бывшие и нынешние воспитатели в комментариях поделились личным опытом.

«Я обожаю детей, но ушла из сада. Документации — вагон, проверки бесконечные, домой работу таскала. Одной любви к детям мало — семью кормить тоже надо».

«С высшим образованием, категорией и стажем 30 лет — получаю чуть больше 1 000. А переработки считают по 4 рубля в час. Почти бесплатно».

«Отработала четыре года — больше никогда. Это стресс, который сложно описать».

Сомнения в качестве образования

Часть пользователей считает, что допуск «людей с улицы» опасен.

«Не считаю нормальным, чтобы с малышами работал человек без профильного образования».

«Сначала говорили, что в педагогике не должно быть случайных людей, а теперь набирают всех подряд».

«Учить без педобразования, лечить без медобразования? Богатства у такой страны точно не будет».

«А ведь раньше так и было»

Нашлись и те, кто напомнил: подобная практика существовала и раньше.

«В советское время сама работала воспитателем без диплома. И справлялась — дети и родители были довольны».

«У моих детей воспитателем была женщина с дипломом лесного хозяйства. Любили ее все».

Но даже эти комментарии сопровождались уточнениями: ситуация тогда была другой, а сейчас нагрузка и ответственность выросли в разы.

Ирония и сарказм

Многие пользователи реагировали не только критически, но и с юмором.

«Хорошо, что с судимостью пока не берут. Пока».

«О как. Потом и врачом без образования можно будет?».

«Теперь смело закрывайте факультет дошкольного воспитания. Все равно туда никто не хотел идти».

Общественное мнение оказалось почти единодушным: кадровый кризис в детских садах нельзя решить переподготовкой или студентами второго курса. Люди требуют реального шага — повышения зарплат и уважения к труду воспитателей.

И пока в министерских кабинетах обсуждают новые стандарты, в комментариях звучит простой вопрос: «А зарплату поднять не пробовали?».

