Трамп заявил о новом ударе по судну из Венесуэлы

Операции могут начаться и на суше.

Президент США Дональд Трамп заявил, что 15 сентября американские военные нанесли удар по катеру венесуэльского наркокартеля, направлявшемуся в США. Это уже второй подобный удар по предполагаемому судну с наркотиками за последние недели, пишет Reuters.

Трамп сообщил, что в результате атаки погибли три человека, добавив, что удар произошел в международных водах.

«Сегодня утром по моему приказу Вооруженные силы США провели ВТОРОЙ кинетический удар по достоверно идентифицированным, чрезвычайно жестоким наркокартелям и наркотеррористам в зоне ответственности SOUTHCOM», — заявил Трамп в сообщении на Truth Social.

«Эти крайне жестокие наркокартели ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗУ национальной безопасности США, внешней политике и жизненно важным интересам США», — заявил Трамп.

Южное командование ВС США (SOUTHCOM) охватывает 31 страну Южной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна.

В пост также было включено почти 30-секундное видео с пометкой «Несекретно», на котором видно, как, судя по всему, судно на воде взрывается, а затем загорается.

Позже Трамп заявил, что США располагают доказательствами перевозки наркотиков на судне — «достаточно лишь взглянуть на груз, который был разбросан по всему океану: большие мешки с кокаином и фентанилом».

Министерство связи Венесуэлы пока не отреагировало на просьбу прокомментировать ситуацию.

Последний удар был нанесен на фоне масштабного наращивания военной мощи США в южной части Карибского бассейна. 13 сентября пять американских истребителей F-35 приземлились в Пуэрто-Рико после того, как администрация Трампа приказала десяти самолетам присоединиться к наращиванию сил.

В регионе также находятся по меньшей мере семь военных кораблей США и одна атомная подводная лодка.

Операции могут провести и на суше

Общаясь с журналистами 15 сентября, Трамп предположил, что операции против предполагаемых наркоконтрабандистов могут проводиться и на суше.

«Когда они придут по суше, мы остановим их так же, как остановили корабли, — сказал Трамп. — Но, возможно, если мы немного поговорим об этом, этого не произойдет».

Ранее в этом месяце министр обороны США Пит Хегсет

B> сообщил морякам и морским пехотинцам на военном корабле у берегов Пуэрто-Рико, что их отправили в Карибское море не для обучения, а на «передовую» важнейшей миссии по борьбе с наркотиками.

15 сентября Хегсет в посте в соцсети X заявил о масштабной миссии американских военных по борьбе с наркоторговцами:

«Мы будем отслеживать их, убивать и ликвидировать их сети по всему нашему полушарию — в любое время и в любом месте по нашему выбору».

