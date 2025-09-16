закрыть
16 сентября 2025, вторник
Интерес к новым технологиям способствует инновациям на работе

  • 16.09.2025, 10:06
Интерес к новым технологиям способствует инновациям на работе

Это особенно важно в эпоху искусственного интеллекта.

Во многих компаниях сотрудники по-прежнему считают, что раз техника «сама все делает», то разбираться в ней нет нужды. Но такое отношение ведет к утрате любопытства и тормозит инновации, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Даже базовое понимание технологий помогает сотрудникам задавать правильные вопросы, находить новые решения и эффективнее использовать инструменты. Те же, кто ограничивается поверхностным знанием, часто упускают возможности для автоматизации, работают медленнее и полагаются на настройки «по умолчанию», что в итоге снижает продуктивность всей организации.

Особенно это важно в эпоху искусственного интеллекта. ИИ способен ускорять процессы и повышать точность, но только при условии грамотного и вдумчивого применения. Если сотрудники не понимают принципов работы алгоритмов, они рискуют бездумно принимать ошибочные или предвзятые результаты. Напротив, те, кто проявляют любопытство и задают вопросы о работе ИИ, помогают компаниям получать конкурентное преимущество.

Лидеры могут поддерживать культуру инноваций, демонстрируя интерес к технологиям, поощряя эксперименты и создавая безопасное пространство для проб и ошибок. А сами сотрудники могут начать с малого: изучать функции привычных инструментов, пробовать новые настройки, обмениваться опытом с коллегами и ответственно использовать ИИ.

Технологическая грамотность становится столь же важной, как чтение и математика. Любопытство к технологиям — это путь к росту, творчеству и устойчивости. Там, где вместо избегания выбирают исследование, рождаются настоящие инновации.

