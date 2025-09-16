В Минске банкротится производитель сладостей

В Минске банкротится производитель сладостей4
- 16.09.2025, 10:23
- 3,782
Что о нем известно.
В Минске банкротится компания «Альтарина», следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве.
Компания начала процедуру ликвидации в апреле этого года. В процессе выяснилось, что ее средств недостаточно, чтобы расплатиться по долгам. Их накопилось почти 293,6 тыс. рублей. В августе Экономический суд Минска по заявлению самих владельцев фирмы начал рассматривать дело о банкротстве.
Суд открыл конкурсное производство. Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.
«Альтарина» с апреля 2019 года занималась производством сладостей.