16 сентября 2025, вторник, 10:34
Трамп едет в Британию на встречу с королем и премьером

  • 16.09.2025, 10:12
Трамп едет в Британию на встречу с королем и премьером
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Стали известны подробности визита.

Президент США Дональд Трамп и первая леди отправятся в Лондон, чтобы встретиться с королевской семьей, премьером и бизнес-лидерами.

Об этом сообщает сайт Белого дома.

В среду американский лидер и Мелания Трамп посетят Виндзорский замок, где встретятся с членами королевской семьи и почтят память Королевы Елизаветы II. Запланирован также государственный банкет в честь визита.

В четверг состоится встреча президента США с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также с ключевыми британскими бизнес-лидерами. В 14:20 по местному времени (16:20 по Минску) пройдет совместная пресс-конференция Трампа и Стармера.

После завершения официальной программы президент и первая леди вернутся в Вашингтон.

