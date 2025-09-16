Зеленский: Российские дроны над Польшей посылают НАТО два важных сигнала
- 16.09.2025, 10:27
Президент Украины раскрыл детали.
Вторжение российских дронов в воздушное пространство НАТО имеет целью послать европейцам два важных сигнала. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Sky News.
Прежде всего, отметил президент, российский диктатор Владимир Путин «проверяет НАТО».
«Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно, как в дипломатическом, так и в политическом плане, и как на это отреагирует местное население».
Однако есть и еще один важный сигнал, который Путин посылает европейцам, отметил Зеленский.
«На мой взгляд, они посылают еще один сигнал: «Не смейте предоставлять Украине дополнительные системы ПВО, они могут понадобиться вам самим», - подчеркнул он.