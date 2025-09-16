закрыть
16 сентября 2025, вторник, 10:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Российские дроны над Польшей посылают НАТО два важных сигнала

  • 16.09.2025, 10:27
Зеленский: Российские дроны над Польшей посылают НАТО два важных сигнала

Президент Украины раскрыл детали.

Вторжение российских дронов в воздушное пространство НАТО имеет целью послать европейцам два важных сигнала. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Sky News.

Прежде всего, отметил президент, российский диктатор Владимир Путин «проверяет НАТО».

«Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно, как в дипломатическом, так и в политическом плане, и как на это отреагирует местное население».

Однако есть и еще один важный сигнал, который Путин посылает европейцам, отметил Зеленский.

«На мой взгляд, они посылают еще один сигнал: «Не смейте предоставлять Украине дополнительные системы ПВО, они могут понадобиться вам самим», - подчеркнул он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук