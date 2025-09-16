Зеленский: Российские дроны над Польшей посылают НАТО два важных сигнала 16.09.2025, 10:27

Президент Украины раскрыл детали.

Вторжение российских дронов в воздушное пространство НАТО имеет целью послать европейцам два важных сигнала. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Sky News.

Прежде всего, отметил президент, российский диктатор Владимир Путин «проверяет НАТО».

«Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно, как в дипломатическом, так и в политическом плане, и как на это отреагирует местное население».

Однако есть и еще один важный сигнал, который Путин посылает европейцам, отметил Зеленский.

«На мой взгляд, они посылают еще один сигнал: «Не смейте предоставлять Украине дополнительные системы ПВО, они могут понадобиться вам самим», - подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com