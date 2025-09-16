Под Владивостоком второй раз за полгода прогремели взрывы на военном объекте 16.09.2025, 10:34

1,600

Иллюстративное фото

На место прибыло большое количество сотрудников спецслужб.

Утром 16 сентября в районе бухты Щитовой под Владивостоком произошла серия взрывов, после которых на место прибыло большое количество сотрудников спецслужб, сообщает vladivostok1.ru. По данным издания, представители ДПС и ФСБ начали останавливать практически все машины для проверки документов. В правительстве Приморского края, сославшись на антитеррористическую комиссию региона, заявили, что «серия хлопков» была связана с «использованием газового оборудования».

«Район инцидента был оцеплен, движение транспорта частично перекрыто. В результате происшествия пострадавших нет, незначительные повреждения получили транспортные средства. В настоящее время угрозы безопасности населению не имеется», — отметили в правительстве. В то же время один из местных жителей рассказал «ВЧК-ОГПУ», что прибывшие на место военные объяснили взрывы проходящими учениями. По словам осведомленных источников телеграм-канала, ЧП произошло на военном объекте, который находится на удалении от воды. На публичных картах он называется «складом», но речь может идти о воинской части 40159, выяснил «ВЧК-ОГПУ». Сразу после инцидента спецслужбы принялись искать диверсантов. Для этого в небо был поднят вертолет Ми-8.

В мае этого года похожий инцидент произошел в районе бухты Десантная под Владивостоком, где происходит погрузка и выгрузка военной техники на корабли. Тогда прогремело два взрыва, после чего место происшествия было оперативно оцеплено спецслужбами. В правительстве Приморского края сообщили, что «представители профильных ведомств устранили последствия инцидента» и «нейтрализовали» угрозу, не уточнив, какой она была и что стало причиной взрывов. При этом силовики также перекрывали движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая, проверяя документы у водителей и осматривая автомобили.

Ранее источники Washington Post (WaPo) сообщали, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует операции против Тихоокеанского флота России, в частности, собирается направить на Дальний Восток морские беспилотники для атак на российские корабли. До этого с помощью дронов ВСУ удалось вынудить российский флот покинуть базу в Крыму.

