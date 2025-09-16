В США ищут победителей, которые выиграли на двоих почти $2 миллиарда

В США ищут победителей, которые выиграли на двоих почти $2 миллиарда1
Это второй крупнейший в истории страны лотерейный джекпот.
В США организаторы лотереи Powerball ищут победителей розыгрыша, которые на двоих выиграли 1,8 миллиарда долларов.
Об этом 8 сентября сообщило USA Today. Розыгрыш состоялся 6 сентября, однако до сегодняшнего дня победители еще не откликнулись. Как отмечает медиа, этот случай стал 13-м в истории США, когда джекпот превысил отметку в $1 млрд.
Известно, что победители приобрели билеты в Миссури и Техасе. «Поздравляем наших новых победителей джекпота Powerball, а также Лотерею Миссури и Лотерею Техаса с продажей выигрышных билетов», — говорится в заявлении главы группы Powerball Product Group и генерального директора Лотереи Айовы Мэтта Строуна.