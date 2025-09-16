Politico: Трамп может прекратить импорт российской нефти в ЕС одним звонком 2 16.09.2025, 10:46

1,660

Это его «друзья».

Глава Белого дома Дональд Трамп может прекратить импорт российских энергоносителей в ЕС, позвонив премьер-министрам Словакии и Венгрии - Роберту Фицо и Виктору Орбану.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимного дипломата ЕС.

«Если Трамп хочет, чтобы страны ЕС прекратили покупать российскую нефть, все, что ему нужно сделать, это поднять трубку и позвонить Роберту Фицо из Словакии и Виктору Орбану из Венгрии», - приводит издание слова дипломата ЕС.

Представитель ЕС отметил, что Фицо и Орбан находятся в дружеских отношениях с президентом США.

«Это его друзья, он может просто позвонить им», - сказал он.

Также Politico отмечает, что требования Трампа по кардинальному изменению политики Турции, которая импортирует 57% российской нефти, просто нереальны.

ЕС не откажется от российской нефти и газа до 2027 года

Издание также сообщает со ссылкой на двух анонимных дипломатов ЕС, что блок вряд ли сможет отказаться от российских энергоносителей раньше 2027 года, на чем настаивает Вашингтон.

Также, как утверждают источники, ЕС не узаконит запрет на импорт нефти из России.

Однако Politico напоминает, что Трамп на прошлых выходных вмешался в ситуацию, приказав союзникам по НАТО прекратить импорт нефти из России.

Это заявление прозвучало после того, как его представитель Крис Райт призвал ЕС ускорить сроки отказа от российских энергоносителей.

Давление Трампа на ЕС может быть связано с намерением переориентировать рынок

Издание допускает скрытый мотив в действиях Трампа, сосредоточенных на скорейшем прекращении импорта нефти из России в ЕС.

«Это также выглядит как хитрый ход, чтобы заставить страны ЕС покупать больше американской нефти и газа в то время, когда со следующего года на мировые рынки хлынет новая волна СПГ (газа), а американская промышленность увольняет тысячи работников из-за падения цен на нефть», - отмечают в Politico.

