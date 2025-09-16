Встреча с Юрием Фельштинским и Натальей Радиной в Праге 16.09.2025, 10:57

Уже завтра известный писатель представит свою новую книгу о Беларуси.

В столице Чехии Праге пройдет встреча с известным американским историком и писателем Юрием Фельштинским и главным редактором сайта Charter97.org Натальей Радиной.

На встрече, которая пройдет 17 сентября в 19.00 в коммьюнити-пространстве «Новое место» (Nové Město) по адресу Sokolovska, 209, Praha 9, Юрий Фельштинский представит свою новую книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора», которая недавно вышла в издательстве ISIA Media Verlag (Лейпциг, Германия).

«Наталья Радина – свидетель и участник белорусских событий последних десятилетий. В книге вместе со своими коллегами и единомышленниками – Андреем Санниковым, Дмитрием Бондаренко и Александрой Герасименей – она рассказывает о том, как белорусы на протяжении десятилетий самоотверженно борются за свободу своей страны. Через судьбу одного журналиста прослеживается судьба народа, который отстаивает свою независимость.

Прочтя эту книгу, читатель увидит, что Беларусь, хотя и была частью Российской империи и СССР, является отдельной самобытной страной; что со средних веков Беларусь считала себя частью Европы и ориентировалась на Запад, а вовсе не на Восток; что будущее Беларуси, освободившейся от диктаторского режима Лукашенко, – с Евросоюзом, а не с Россией, фактически оккупировавшей Беларусь, чья безопасность в конечном итоге может быть обеспечена лишь членством в НАТО», – рассказывает о книге Юрий Фельштинский.

Автор ответит на вопросы вместе с героиней книги.

Встреча состоится: 17 сентября в 19.00 в коммьюнити-пространстве «Новое место» (Nové Město). Адрес: Sokolovska, 209, Praha 9.

Напомним, издание книги «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» планируется на белорусском, украинском, английском и других языках. Купить книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» на русском языке можно на следующих площадках:

babook.org

bukinist.de

amazon.de

thalia.de

amzn.eu

