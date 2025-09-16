СБУ будет три дня проводить во Львове контрразведывательные мероприятия
- 16.09.2025, 10:55
На всей территории города.
Служба безопасности Украины сообщила о контрразведывательных (безопасностных) мероприятиях на территории Львова, которые продлятся с 16 по 18 сентября этого года.
Об этом сообщает управление СБУ во Львовской области в Facebook.
Сообщается, что к мероприятиям также будут привлечены Национальная полиция, Патрульная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ, Государственная пограничная служба Украины и Нацгвардия.
Действия правоохранителей будут охватывать всю территорию Львова.
Как сообщили в СБУ, цель мероприятий - предотвращение террористических и диверсионных проявлений, а также нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против украинского государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.
Меры безопасности будут проводиться с учетом правового режима военного положения.
Во время их проведения будут применены ограничения прохода и проезда по улицам города, а также будет проводиться проверка документов граждан и досмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.
В то же время будет осуществляться досмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.
«СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и надлежащим образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа», - говорится в сообщении.
Что предшествовало
Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
4 сентября правоохранители задержали во Львове «на горячем» парня и девушку, которые по заданию российских спецслужб заложили взрывчатку под автомобиль военного в общественном месте.