закрыть
16 сентября 2025, вторник, 11:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СБУ будет три дня проводить во Львове контрразведывательные мероприятия

  • 16.09.2025, 10:55
СБУ будет три дня проводить во Львове контрразведывательные мероприятия

На всей территории города.

Служба безопасности Украины сообщила о контрразведывательных (безопасностных) мероприятиях на территории Львова, которые продлятся с 16 по 18 сентября этого года.

Об этом сообщает управление СБУ во Львовской области в Facebook.

Сообщается, что к мероприятиям также будут привлечены Национальная полиция, Патрульная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ, Государственная пограничная служба Украины и Нацгвардия.

Действия правоохранителей будут охватывать всю территорию Львова.

Как сообщили в СБУ, цель мероприятий - предотвращение террористических и диверсионных проявлений, а также нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против украинского государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

Меры безопасности будут проводиться с учетом правового режима военного положения.

Во время их проведения будут применены ограничения прохода и проезда по улицам города, а также будет проводиться проверка документов граждан и досмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.

В то же время будет осуществляться досмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

«СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и надлежащим образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа», - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

4 сентября правоохранители задержали во Львове «на горячем» парня и девушку, которые по заданию российских спецслужб заложили взрывчатку под автомобиль военного в общественном месте.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук