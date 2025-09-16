Взрывы и пожар: в России поражен Саратовский НПЗ 2 16.09.2025, 10:58

Генштаб ВСУ раскрыл подробности.

В ночь на вторник, 16 сентября, подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в районе объекта были зафиксированы взрывы и пожар.

Результаты поражения уточняются.

По данным Генштаба, Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и тому подобное. В общем — более 20 видов нефтепродуктов.

Объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн.

Сообщается, что предприятие задействовано в обеспечении потребностей Вооруженных сил РФ.

«Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, в частности ее способности обеспечивать оккупационные войска горючим, боеприпасами и вооружением, а также с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины», — написал Генштаб ВСУ.

