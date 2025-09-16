Кадыров назвал Аллу Пугачеву «врагом народа»
Из-за слов о Джохаре Дудаеве.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Аллу Пугачеву «не провоцировать» чеченцев. Так он отреагировал на интервью, в котором певица доброжелательно высказалась о лидере Чечни Джохаре Дудаеве, пишет «Медуза».
Кадыров заявил, что «такие враги народа и предатели, как Пугачева» не должны «бестолково размышлять по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа».
10 сентября на ютьюбе вышло трехчасовое интервью Аллы Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой, в котором певица упомянула в том числе о первой чеченской войне.
«Особенно мне запомнилась первая чеченская, потому что я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный и порядочный, интеллигентный человек, красивый человек… А жена какая! Художница, писательница, политик… Она звонила мне, думала, как будто я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Ничем. Мне сейчас даже стыдно ей привет передать. Алла Федоровна, если вдруг увидите это интервью, я прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив», — сказала певица.
Из-за слов о Дудаеве к Пугачевой также был подан иск на полтора миллиарда рублей (суд пока не принял его к рассмотрению). Истцом выступил адвокат Александр Трещев — адвокат и постоянный участник телешоу на российских федеральных каналах. В начале 2024 года он подавал в суд на блогера Настю Ивлееву из-за организованной ею «голой вечерники». В рамках того судебного разбирательства Трещев требовал миллиард рублей, но его иск был отклонен.