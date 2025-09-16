Инкоммуникадо с соседями 16.09.2025, 11:16

Фото: Reuters

Почему таможенники соседних стран не хотят иметь с режимом дело.

Лукашенко, три дня делавший вид, что его не волнует закрытая Польшей граница, все же поднял этот вопрос. Правда, как всегда, давая понять, что его не сильно беспокоит закрытая граница, но было бы лучше, будь она открыта, пишет planbmedia.io.

«Готовы к возобновлению работы»

Лукашенко 15 сентября принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского.

«Ну что там случилось у вас на границе? Говорят, не хотите вы автомобильный транспорт пропускать. Не знаю, туда и/или обратно. Очереди образовались. Что там, поляки чудят? Профессиональная оценка. Не политическая, а профессиональная. Что там с ними происходит? Это первый вопрос. Хочу, чтобы мне доложили о ситуации на границе с точки зрения таможни», — спросил Лукашенко.

У нас на границе все плохо, а у вас, гарант? 30 лет стабильности принесли очередные плоды: граница закрыта наглухо на неопределенный срок. А восточный друг постарается, чтобы Беларусь в изоляции пробыла как можно дольше – так в бункере спят спокойнее.

И пока одна голова в Минске не сильно беспокоится, как белорусам теперь выезжать в большой мир, в таможне уверяют, что готовы хоть завтра начать работать во всех пунктах пропуска.

«Белорусская сторона готова к возобновлению работы в любом пункте пропуска, если сопредельные страны примут такое решение. Если на то добрая воля наших соседей — мы готовы. У нас и личный состав есть, и все осталось на местах. Какой бы пункт пропуска ни был открыт, мы готовы буквально в часы занять рабочее место и осуществлять пропуск и контроль. Будем надеяться, что пункты пропуска будут открываться. По-другому между соседями быть не должно», — заявил Владимир Орловский.

Инкоммуникадо с соседями

Глава ГТК добавил, что уже несколько лет контактов по линии таможенных служб ни с Польшей, ни с Литвой, ни с Латвией у Беларуси практически нет. Остались только контакты на линии границы непосредственно в пунктах пропуска — и только связанные с техническими вопросами.

А что случилось? Почему таможенники соседних стран не хотят иметь с вами дело? Ответы на все эти вопросы все знают, но они вряд ли помогут решить вопрос с границей в ближайшие годы.

Даже если Польша после окончания учений откроет границу хотя бы для поездов или грузовых авто, проблема простых белорусов не решится. Они останутся в изоляции на неопределенный срок, который может затянуться. При этом к Польше вопросов нет – иметь столь опасных соседей не хочет никто. Отгородиться от них всеми возможными способами – естественное желание. Белорусы и сами бы хотели не иметь ничего общего с таким центром принятия безумных решений, но пока выбора у них нет. Так что стоит надеяться на лучшее — открытие границы хотя бы к концу сентября/октября/года. Но готовиться к худшему.

