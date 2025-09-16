Россия теряет Приднестровье 16.09.2025, 11:17

Москва не может обеспечить своих марионеток энергией.

Приднестровье, отколовшееся от Молдовы при поддержке России в 1990 году, постепенно теряет опору на Москву. Слабая реакция Кремля на январский газовый кризис и растущая зависимость региона от торговли с ЕС усилили поддержку идеи реинтеграции с Молдовой, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

По данным опроса осенью 2024 года, за объединение высказались 45% жителей Приднестровья, против — 38%. Ситуацию усугубил провал Москвы в обеспечении энергопоставок: помощь от «Газпрома» пришла лишь через месяц, тогда как Кишинев оперативно передал три миллиона кубометров газа, а ЕС выделил €30 млн. Лидер региона Вадим Красносельский поблагодарил Брюссель за поддержку, что ранее было немыслимо.

Сегодня 77% экспорта Приднестровья направляется в ЕС, в то время как торговля с Россией почти обрушилась. Пропагандистское доминирование Кремля также пошатнулось: за поставки газа через территорию Молдовы Тирасполь был вынужден пойти на уступки — освободить политзаключенных, убрать 11 блокпостов и разрешить трансляцию национального телеканала Moldova1.

На этом фоне Молдова готовится к парламентским выборам 28 сентября, которые станут тестом не только для проевропейского курса страны, но и для перспектив воссоединения с Приднестровьем. Опросы показывают, что в самой Молдове 74% граждан негативно относятся к России, а 90% — положительно к ЕС.

Между тем, Москва продолжает поддерживать пророссийских политиков, включая беглого олигарха Илана Шора, ведущего кампанию из Москвы. Однако неспособность Кремля защитить своих союзников и экономическая слабость могут ослабить его влияние.

Сдвиги в настроениях Приднестровья открывают Кишиневу и ЕС окно возможностей. Экономическая интеграция, новые инфраструктурные проекты и доступ к альтернативным источникам информации способны постепенно подготовить почву для мирного воссоединения региона с Молдовой.

