Вес школьного рюкзака шестиклассника шокировал белорусов 16.09.2025, 11:24

Разгорелось обсуждение.

Белоруска взвесила школьный рюкзак ученика шестого класса — видео об этом набрало популярность в TikTok. Сам рюкзак с учебниками «потянул» более чем на 4 кг, а общая ноша (видимо, вместе со сменкой или спортивной формой) составила около 5,5 кг. В комментариях разгорелось обсуждение.

Как утверждает белоруска, норматив веса полного рюкзака для шестиклассника — до 2,5 кг. Однако у ребенка загруженный рюкзак «завесил на примерно 4,7 кг», а общая ноша ученика составила около 5,5 кг — вместе с шопером (возможно, там сменка или спортивная форма).

По нормам сам рюкзак для начальных классов должен весить до 700 г, для средних и старших — до 1 кг. Масса ежедневного комплекта учебников с письменными принадлежностями без рюкзака: I–II классы — до 1,5 кг, III–IV классы — до 2 кг, V–VI классы — до 2,5 кг, VII–VIII классы — до 3 кг, IX–XI классы — до 3,5 кг.

То есть для шестиклассника максимальный вес загруженного рюкзака по нормам — 3,5 кг.

Комментаторы пустились в рассуждения и воспоминания, среди популярных мнений такие:

«Саннормы только в сторону гаджетов, по ходу, действуют в школах. Такой вес носит, к сожалению, и начальная школа. Плюсом для них только то, что они в одном классе весь день».

«В 10−11-х классах классная руководительница разрешила оставлять учебники в классе, и это было самое лучшее решение — спина не уставала от тяжести, брала с собой только тетрадки и канцелярию. А так до 9-го класса всегда носила учебники в школу, и, видимо, поэтому спина болит сейчас, школу окончила три года назад».

«Такое ощущение, что про эти нормы в курсе только родители. Я уже несколько лет про это думаю. Мне самой тяжело рюкзак поднять, а ребенок носит его целый день».

«При этом заменить учебники планшетом — нельзя!»

«Государство заботится о здоровье подрастающего поколения…»

«Мы носим планшет с прошлого года. Но в этом году настаивают, чтобы были медицинские показания. Типа — сначала заработаете сколиоз, а потом носите планшет».

«Почему нельзя придумать планшет наподобие электронной книги, где будут закачаны все учебники, и все?»

Автор ответила, что в семье как раз решили попробовать вариант с планшетом, а вообще «хорошо бы в школе иметь индивидуальные шкафчики». Позже она показала планшет с учебниками, но без сим-карты и Wi-Fi, отметив, что «такой планшет, как и электронная книга, допустимы».

На претензии о лишних предметах в рюкзаке и его большой вес она сняла «распаковку», где показала, что внутри учебники и тетради, а пустой рюкзак весит около 900 г.

«Соблюдение нормативов помогает избежать травмирующего воздействия на плечи.

Важно наличие ортопедической спинки, светоотражающих элементов, а еще регулируемых ремней», — напоминал Минздрав в прошлом году.

