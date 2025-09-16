Дрон над польскими правительственными зданиями запускали украинец и белоруска 7 16.09.2025, 11:38

7,308

Новая информация от властей Польши.

Дрон в беспилотной зоне правительственного квартала Бельведер в Варшаве 15 сентября запускали 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Беларуси. Они были обнаружены польской Службой охраны государства (SOP), задержаны и переданы полиции.

Лица, управлявшие дроном были допрошены в ночь с понедельника на вторник. Дрон был нейтрализован. «Служба охраны проявила себя очень хорошо», — оценил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Душчик, сообщает TVN.

«Дрон летал над территориями, над которыми не должен был находиться. Он был сбит. Были также задержаны лица, управлявшие этим дроном. (…) Эти люди были допрошены ночью. Посмотрим, каковы будут результаты этих процедур», — сказал Душчик. «Для меня очень хорошая новость в том, что всё сработало очень быстро: появился дрон, и в течение буквально очень короткого времени он был нейтрализован, а люди задержаны. Государство снова сработало», — добавил он.

Он подчеркнул, что в Бельведере и его ближайших окрестностях проживают и находятся самые важные лица государства, поэтому это место должно находиться под особым надзором.

