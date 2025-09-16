Швейцарские электрички под Минском убрали насовсем?5
«Штадлеры» могут не вернуться.
Руководство БелЖД объяснило, почему на популярных пригородных маршрутах исчезли поезда «Штадлер», и вернуться ли они на них.
Как сообщили в пресс-службе дороги, просто составы «Штадлер» отправлены на плановый ремонт и вместо них временной перевозкой пассажиров на направлениях Минск – Беларусь – Минск, Минск – Руденск – Минск и Минск – Красное Знамя – Минск будет осуществляться «старичками» - электропоездами серии ЭР-9.
Как отмечается, объемы движения поездов на указанных направлениях сохранены без изменений, при этом для отдельных поездов, ранее курсировавших в городском сообщении, незначительно скорректировано расписание.