Швейцарские электрички под Минском убрали насовсем? 5 16.09.2025, 11:46

2,616

фото: duma39.ru

«Штадлеры» могут не вернуться.

Руководство БелЖД объяснило, почему на популярных пригородных маршрутах исчезли поезда «Штадлер», и вернуться ли они на них.

Как сообщили в пресс-службе дороги, просто составы «Штадлер» отправлены на плановый ремонт и вместо них временной перевозкой пассажиров на направлениях Минск – Беларусь – Минск, Минск – Руденск – Минск и Минск – Красное Знамя – Минск будет осуществляться «старичками» - электропоездами серии ЭР-9.

Как отмечается, объемы движения поездов на указанных направлениях сохранены без изменений, при этом для отдельных поездов, ранее курсировавших в городском сообщении, незначительно скорректировано расписание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com