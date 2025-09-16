Три плюса для НАТО

Три плюса для НАТО1
- Иван Яковина
- 16.09.2025, 12:03
- 2,646
Негласно решение могло быль уже принято.
В Польше собирают довольно много натовских истребителей. Думаю, это «ж-ж-ж» неспроста: скоро они таки начнут сбивать российские дроны и ракеты над Украиной. Сначала — издалека, не залетая в украинское воздушное пространство, а потом, время от времени, будут и туда залетать.
Для натовцев тут три плюса: защитить себя (и Украину), натренировать своих пилотов и безнаказанно утереть нос Путину.
В Кремле такую угрозу воспринимают очень болезненно: Медведев 15 сентября грозился, что, сбивая дроны, НАТО начнет «войну против России». Но факт в том, что после запуска дронов и ракет у РФ нет никакой возможности отследить их дальнейшую судьбу. В Москве никогда не узнают, кто, что и чем сбил, и уж тем более — не докажут, что авиация НАТО им насолила. Это технически невозможно.
Ну, а поляки и прочие натовцы в подобной ситуации могут всегда заявить: «Нас там нет, мы ни при чем. Это украинцы сами все сбивают, а мы только наблюдаем и патрулируем».
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ясно дал понять, что такая опция рассматривается. Думаю, негласно соответствующее решение уже принято, поскольку совсем не отвечать на запуск российских дронов в польское небо было бы чистым самоубийством для НАТО.
Иван Яковина, «Фейсбук»