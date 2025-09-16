Нацгвардейцы ликвидировали двойника Путина на Покровском направлении

Нацгвардейцы ликвидировали двойника Путина на Покровском направлении1
- 16.09.2025, 12:18
- 4,144
Захватчик очень похож на главу РФ.
Бойцы украинской бригады «Спартан» заметили на фронте российского захватчика, которого воины прозвали двойником Путина и, не колеблясь ни секунды, сразу его ликвидировали.
Соответствующим видео они поделились на своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
«Этот пехотинец армии РФ мог стать очередным двойником кремлевского диктатора. Но родина отправила его в Украину: штурмовать Покровское направление. Здесь он попал в поле зрения «Спартана» и был успешно уничтожен. Ни на что не намекаем, но сбросов у наших операторов дронов хватит на всех россиян, пришедших на украинскую землю», - отмечают украинские защитники.