«Самая большая проблема» снова ударила по Лукашенко 16.09.2025, 12:17

Ситуация ухудшается на важном для диктатора участке.

В Беларуси усиливаются проблемы в промышленности: отрасль в январе-августе показала минус в 0,8% к аналогичному периоду прошлого года. Месяцем ранее снижение производства в этой сфере было на уровне 0,3%. Это следует из данных Белстата, пишет «Зеркало».

При этом горнодобывающая промышленность за восемь месяцев нынешнего года показала рост на уровне 2,8% (месяцем ранее был такой же показатель), а обрабатывающая увеличила падение до 1,2% (было -0,6%).

Организации, которые занимаются снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, показали в январе-августе +2% (месяцем ранее было +1,6%), водоснабжением, сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений — минус 0,2% (против -0,5%).

Напомним, ранее глава Минпрома Андрей Кузнецов заявил, что предприятия отрасли «немножко недорабатывают в системе менеджмента и экономических отношениях». Из-за этого сфера, которая последние годы была драйвером экономики, теряет темпы роста.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом товаров в России — продажи падают на этом рынке. 8 сентября политик заявил, что самая большая проблема сегодня для Беларуси — найти новые рынки сбыта для отечественной продукции, которую не удается реализовать «в силу определенных, объективных причин» в России.

