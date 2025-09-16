«У меня аж давление поднялось» 1 16.09.2025, 12:35

1,206

Иллюстративное фото

Удивительный случай произошел на рыбалке в Бресте.

Белорус опубликовал в TikTok видео, как во время его рыбалки в Бресте (недалеко от Гузнянского моста) из кустов внезапно выскочил лось и прыгнул в реку. Животное, судя по реакции, очень впечатлило и даже напугало мужчину, пишет telegraf.news.

По словам рыбака, он вел прямой эфир в соцсетях (судя по всему, видео — это отрезок из трансляции). На кадрах видно, что откуда-то сзади появился лось и со всего разбега прыгнул в воду.

«Смотрите! Офигеть!!! [смех] Вот это да! В прямой трансляции попал лось. Невероятно! Круто! Я вообще думал, что он на меня… елки-палки, у меня аж давление поднялось», — воскликнул автор ролика.

«Бежал как-то стремно», — также слышно за кадром голос второго человека.

Ролик за сутки набрал более 650 тыс. просмотров и сотни комментариев.

«Как он плавает, у него же тонкие лапы», — удивился один из зрителей.

«Повезло. Кто не в курсе - лось опасней медведя», — заявил второй.

Третий предположил: «Похоже, уходил от кого-то».

А четвертый пошутил, что «это же дикий лосось был», намекая на популярный звук в TikTok.

