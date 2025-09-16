«Когда правду узнаем, страна ужаснется» 1 16.09.2025, 12:52

Россиянин на кладбище удивился количеству могил ликвидированных в Украине.

Житель городка Мыски в Кемеровской области РФ опубликовал в Сети видео, снятое им на одном из кладбищ города — на кадрах множество могил российских оккупантов, которые отправились на войну против Украины и вернулись домой в гробах.

На кадры обратил внимание Telegram-канал «Крымский ветер».

«Россиянин развенчал пропагандистский миф о «потерь нет», — говорится в комментарии к опубликованному видео.

В паблике также подчеркнули, что пока по российскому ТВ продолжают врать, что «потерь нет» в ходе так называемой «специальной военной операции» («СВО») и «все идет по плану», кладбища в регионах РФ продолжают стремительно расширяться.

Автор видео, блуждая среди могил, не скрывает своего удивления из-за их количества и дат рождения на табличках.

«Смотрите, что здесь творится», — говорит мужской голос за кадром, демонстрируя свежие могилы «пацанов».

Увидев на одной из могил табличку, автор видео восклицает: «Владимир Попов. Мой одногодка! Восьмидесятого года».

На еще одних могилах было указано, что ликвидированные российские оккупанты были 1993, 1994, 2005 годов рождения.

Показывая масштабы кладбища, автор видео также уточнил, что оно расположено в городке с населением в 40 тысяч.

«И это еще не единственное кладбище», — добавил он.

Житель Мысков также высказал убеждение, что количество вояк, ликвидированных в Украине в ходе развязанной Россией войны, будет огромное.

«Вон смотрите там дальше тоже флаги висят. Ну в общем много. Погибших, ребята, будет тьма. Когда мы всю правду узнаем, об их количестве, вся страна ужаснется», — заключил автор видео.

