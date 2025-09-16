Amnesty International назвала ситуацию с Николаем Статкевичем «насильственным исчезновением» 1 16.09.2025, 13:00

Николай Статкевич

Правозащитники требуют его освободить.

Освобожденный из колонии политзаключенный, лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич насильственно исчез после отказа от высылки из страны, его судьбой обеспокоена международная правозащитная организация Amnesty International, сообщает «Радыё Свабода».

Реагируя на отказ белорусских властей раскрыть судьбу и местонахождение недавно освобожденного из тюрьмы оппозиционного политика Николая Статкевича, который решил остаться в Беларуси, Мария Гурьева, старший сотрудник Amnesty International, заявила:

— Постоянное отсутствие информации о судьбе и местонахождении Николая Статкевича вызывает глубокую обеспокоенность. Его не видели с того момента, как его доставили на границу с Литвой, где он отказался от высылки после освобождения из тюрьмы. Это вызвало опасения, что белорусские власти вернули его в тюрьму. Для этого есть понятный и простой термин: насильственное исчезновение.

Местонахождение Николая Статкевича должно быть немедленно раскрыто, его безопасность гарантирована, а его дальнейшее содержание под стражей прекращено. Его никогда не должны были сажать в тюрьму, а также лишать права оставаться в своей стране».

Белорусские власти должны прекратить использовать людей, заключенных по политическим мотивам, в качестве разменной монеты на международной арене. Они должны немедленно и безусловно освободить всех, кто заключен за попытку реализовать свои права человека. И они не должны никого принуждать к высылке, — говорится в заявлении Amnesty International, полученном «Радыё Свабода».

Напомним, 11 сентября лидер белорусской оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич отказался покидать Беларусь во время принудительной депортации в Литву. На границе он выбил двери автобуса, в котором везли узников, и выбежал на территорию Беларуси.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина сообщила, что его жизни угрожает опасность.

