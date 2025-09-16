Из российских магазинов начали исчезать товары 1 16.09.2025, 13:01

Времена дефицита возвращаются?

Российские магазины сократили ассортимент: в июле продуктов питания стало меньше на 2,3%, а непродовольственных товаров — на 1,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании «Нильсен». Наибольшее падение зафиксировано в сегментах алкогольных напитков, детских товаров и средств по уходу за лицом — на 5,6%, 5,1% и 7,3% соответственно. Участники рынка объясняют тенденцию уменьшением торговых площадей магазинов из-за дорогостоящей аренды и изменением потребительских привычек россиян, что вынуждает оставлять на полках только наиболее востребованные позиции.

В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток») сообщили, что с начала войны против Украины ассортимент в их магазинах в среднем сократился на 15–20%. Летом компания начала переходить на некрупные форматы, запустив «Перекресток Select»: площадь каждого магазина составляет около 400 м² — втрое меньше, чем у обычных супермаркетов сети. Похожие меры принял «Магнит», открыв магазины формата ultra-convenience под новым брендом «Заряд от Магнита» площадью всего 100 м². В «Ленте» также подтвердили курс на сокращение и оптимизацию: на полках оставляют только наиболее популярные товары, а освободившиеся площади отдают под сервисы и субаренду. Кроме того, новые гипермаркеты сети намного меньше тех, которые компания открывала раньше.

По подсчетам Infoline, с января по июль средняя площадь продуктовых магазинов уменьшилась на 0,7%, до 312 м². «Сейчас ретейлеры пришли к той точке, в которой можно делать выводы об успешности ранее запущенных марок, и в условиях ограниченности полочного пространства выводят с него те, которые не пользуются популярностью у покупателей», — отмечает директор по работе с клиентами «Нильсен» Салтанат Нысанова.

Формат гипермаркетов уступает место компактным магазинам «у дома» и точкам с высокой долей готовой еды, говорит партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. По ее словам, чаще всего в таких магазинах одна потребность закрывается одной позицией, что позволяет отказаться от менее популярных товаров.

Россияне все больше экономят на товарах повседневной необходимости из-за стремительного роста цен, который даже по официальным данным Росстата с начала войны достигает 40%. Так, 58% граждан сознательно отказываются от определенных товаров, которые приобретали раньше, 57% пытаются найти аналоги в более низких ценовых категориях, а почти половина (49%) выбирают для покупок жесткие дискаунтеры, показало исследование «Ромира».

По официальным данным, на конец августа рост цен составил 8,3% год к году и 4,10% с начала года. Сильнее всего подорожали мясо, бензин и бытовые услуги.

