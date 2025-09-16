«Сотбис» продает коллекцию Леонарда Лаудера на $400 миллионов
В ней картины Матисса, Мунка и Климта.
Аукционный дом «Сотбис» объявил о предстоящей продаже коллекции искусства американского миллиардере и мецената Леонарда Лayдера. Коллекцию оценивают более чем в $400 млн. Торги пройдут в ноябре и станут крупнейшим событием сезона, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
В собрание вошли 55 произведений музейного уровня, включая работы Густава Климта, Анри Матисса и Эдварда Мунка. Центральным лотом станет портрет Климта «Элизабет Ледерер» (1914–1916), оцененный более чем в $150 млн. Также будут выставлены два пейзажа художника — «Цветущий луг» (около $80 млн) и «Склон леса в Унтерахе» (свыше $70 млн), последний никогда ранее не появлялся на аукционах.
Коллекция включает шесть бронзовых скульптур Матисса (около $30 млн), картину Мунка «Летняя ночь» (около $20 млн), а также полотно Агнес Мартин «Сад» (1964) — с рекордной оценкой для художницы более $10 млн.
«Сотбис» предоставил наследникам Лаудера финансовую гарантию, зафиксировав минимальную цену продажи. Леонард Лayдер, почетный председатель Estée Lauder Companies, скончался в июне. Он известен как один из крупнейших меценатов современности: в 2013 году он подарил Метрополитен-музею коллекцию кубизма Пабло Пикассо, Жоржа Брака, Хуана Гриса и Фернана Леже стоимостью более $1 млрд.
Предстоящие торги обещают стать ключевым событием года и вернуть интерес к сегменту крупных сделок.