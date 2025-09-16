Кремль ищет исполнителей Владимир Цыбульник, «Зеркало недели»

16.09.2025, 13:20

3,236

Почему Додик так нужен Путину.

Бывший президент Республики Сербской (РС) не может успокоиться и принять решение Суда БиГ и Центральной избирательной комиссии, лишивших его президентства.

Он мечется от угроз вывести РС из БиГ до клятв о преданности Дейтонским мирным соглашениям (ДМС), гарантирующим ее целостность, мир и безопасность Западным Балканам. От стенаний по поводу вынужденного десятилетнего ухода из политики (о чем он сам заявил) до попытки провести в энтитете референдум о доверии к себе как президенту. Идея хороша, даже демократична, однако есть одно «но» — такой референдум незаконен и антиконституционен.

Додик, опытный политик, конечно же видит все риски своей игры против Конституции БиГ и ДМС, а шире — международного права и международного сообщества. Потому и надеется на поддержку drugara Путина, тоже не заинтересованного в мире и стабильности на Западных Балканах.

Перед бывшим президентом РС встал вопрос — как себя спасать, какой сотворить план? Да, референдум — это неплохой вариант, но недостаточный и спорный. И потому еще необходимо убрать Высокого представителя и закрыть его Офис (ОВП), не продлевать мандат европейских сил EUFOR — план что надо. Но силенок у Додика маловато для слома Дейтонской системы, Конституционного устройства БиГ, чтобы создать угрозу целостности страны, миру и стабильности в БиГ. Что отвечает и российским интересам.

И в сентябре Додик вновь осчастливил своим приездом Москву, где был не так давно — лишь в мае. Додик опередил по количеству визитов в Россию и встреч с ее правителем Александара Вучича, Роберта Фицо, Виктора Орбана. В основе этого — взаимная заинтересованность и взаимозависимость Банья Луки и Москвы. Московскому режиму, несмотря на страшилки о российской «суперсиле», не хватает ныне ни сил, ни возможности самостоятельно и системно дестабилизировать БиГ, нужны местные исполнители. А Додику и Ко самостоятельно крайне трудно реализовать свой план без кремлевского поддержки. Вот он и проводит постоянные консультации с различными московскими чинами — от Путина до Шойгу.

Нынешняя его поездка в Москву (9–10 сентября) стала ничем иным, как согласованием планов по дестабилизации ситуации в БиГ. Додик остался доволен: его называли «легитимный господин президент». Он встретился с двумя Сергеями — Лавровым и Шойгу, Юрием Ушаковым. Они были согласны с тем, что: Додик легитимен, а Кристиан Шмидт — нет; EUFOR «оккупирует» страну; только Додик, ну и Москва, защищают принципы Дейтона.

В общем, план, кажется, впечатляет. Однако действительность иная и не соотносится с планом. И вот почему.

Референдум как оружие. Мы уже упомянули, что объявленный 25 августа Скупштиной РС референдум незаконен и антиконституционен, что уже видно из формулировки вопроса — «Признаете ли вы решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта (имеется в виду Верховный представитель. — В.Ц.) и вердикты неконституционного Суда Боснии и Герцеговины, вынесенные против президента РС, а также решение ЦИК об отмене мандата президента РС Милорада Додика?» Выделенные мной слова демонстрируют манипулятивность и провокационность референдума. А оскорбительно-хамская формулировка наталкивает на мысль, что его соавторы — московские специалисты, пообещавшие поддержку его проведению.

Референдум нелегитимен, поскольку Конституция БиГ не дает энтитетам возможности отменять решения центральных государственных органов БиГ, что и подтвердил Суд БиГ. Поэтому упомянутый «референдум» целесообразно рассматривать как юридически необязательный опрос общественного мнения, результаты которого не дают оснований сохранить за Додиком пост президента РС. А вот полномочия Высокого представителя позволяют отменить референдум. Выборы же нового президента ЦИК БиГ назначил на 23 ноября.

Но Додик и здесь верен себе. Заявив несколько раз, что уходит из политики на 10 лет, он назначает референдум, который должен оставить его в политике и дать ему возможность провести еще один антиконституционный референдум — о выходе РС из БиГ. Бывшему президенту Республики Сербской не стоит забывать, что за послевоенное время в РС предпринималось более 50 попыток провести референдумы, которые так и остались на вербальном уровне. В том числе благодаря применению Верховными представителями своих полномочий.

Закрыть ОВП. Несмотря на наказание за неуважение к Высокому представителю и игнорирование его решений, бывший президент Додик, подталкиваемый российскими «друзьями», возобновил нападки на Шмидта. Как только Додик и российские дипломаты ни называют Шмидта — «самозванец», «нелегал», «разрушитель Дейтона» и т.д., которого во имя «защиты» ДМС надо убрать, а ОВП — ликвидировать и разрушить Дейтонскую систему.

Поэтому Додик сотоварищи используют любые возможности для достижения этой цели, в том числе манипулируя фактами и обвиняя действующего Высокого представителя в том, что он, якобы, назначен с нарушением процедуры, а именно без решения СБ ООН.

Однако Высокого представителя назначает Совет по имплементации мирного договора. Это подтверждает практика таких назначений, основанная на резолюциях СБ ООН, начиная с Резолюции 1031 от 15 декабря 1995 года о создании такого института. Так и произошло 21 мая 2021 года, когда Совет назначил Шмидта, а его предшественник Валентин Инцко проинформировал Генерального секретаря ООН. Отсутствие прямой ссылки на назначение Высокого представителя в резолюциях СБ ООН по ситуации в БиГ не является прецедентом: в декабре 2005-го Совет назначил Кристиана Шварц-Шиллинга Высоким представителем, о чем не упоминается в последующих резолюциях СБ ООН. И никто не разыгрывал спектакль вокруг этого события. Даже Додик, ставший в декабре 2006 года премьером РС.

С просьбой к московским покровителям помочь в ликвидации ОВП вышла неудача: российский МИД вдруг вспомнил, что РФ является одним из гарантов ДМС и потому нарушать их не будет. Сразу вспоминается Будапештский меморандум, показавший, чего стоят московские «гарантии».

Долой EUFOR. Существует опасность, что мандат EUFOR не будет продлен. 31 октября на заседании СБ ООН будет обсуждаться очередной ежегодный доклад Высокого представителя о ситуации в БиГ и вопрос о продлении мандата европейских сил безопасности. Подчеркнем — ежегодный, хотя Додик и Лавров представляют это как исключительно желание Москвы помочь Банья Луке, некое неординарное событие.

И, естественно, по итогам доклада Шмидта будет принято решение о судьбе EUFOR. Вполне вероятно, что Россия, председательствующая в СБ, заблокирует вопрос о продлении мандата, а значит и финансирования, что сделает невозможным продолжение функций европейских сил быстрого реагирования в БиГ и ликвидирует мощный защитный механизм стабильности БиГ.

Но не все так плохо. EUFOR состоит из подразделений стран-членов НАТО, штаб-квартира которого в Сараево расположена на базе Бутмир, в 100 метрах от штаб-квартиры EUFOR. Поэтому, вполне вероятно, что вместо европейской операции Althea (в переводе — исцелять), начнется осуществление другой операции, уже сил НАТО, под каким-то иным смыслово-романтическим названием.

Однако такое развитие событий — база Альянса в БиГ — пугает многих. Россию — так как она потеряет влияние на БиГ, в том числе и РС, где ныне расположен десяток локальных центров европейских сил, которые «по наследству» перейдут к натовцам. Сербию — потому что она будет иметь базы НАТО в соседней стране и таким образом окончательно окажется в кольце Альянса. Додика и его союзников, боящихся НАТО, также как и Москва, — поскольку игры в сепаратизм военным не нравятся.

Таким образом, план простого гражданина Додика и кремлевских стратегов хорош для пресс-конференций и интервью. Реальность же намного сложнее и не оставляет возможностей для фантазий уходящих политиков. Борьба же за сохранение БиГ, ее конституционного строя ныне зависит не только от решительности Высокого представителя Шмидта, но и позиции членов СБ ООН. Главное не утопить острую проблему в бесплодных дискуссиях, как это нередко бывает в ООН.

И да, Дейтонские мирные соглашения требуют глубокой редакции с учетом вызовов БиГ. Сегодняшняя редакция важнейшего документа, неточности и недоговорки создают все больше проблем для страны.

Владимир Цыбульник, «Зеркало недели»

