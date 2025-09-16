Белоруска поделилась «самым абсурдным» способом, как попасть в Польшу 1 16.09.2025, 13:35

2,990

Женщине пришлось сменить три вида транспорта.

Одна из пользовательниц TikTok поделились «самым абсурдным» способом, как белорусам попасть в Польшу после полного закрытия наземных границ. Для того, чтобы попасть из Минска в польский Гданьск женщине пришлось сменить три вида транспорта и заметно потратиться на билеты, но до места назначения она-таки добралась, пишет telegraf.news.

После того, как на прошлой неделе польские власти на неопределенный период закрыли последний действующий погранпереход для белорусских автомобилистов - «Тереполь» (с белорусской стороны - «Брест»), женщине, планировавшей путешествие в Европу через Польшу, пришлось резко перестроить свой маршрут. Вместо того, чтобы попытать удачи на другом участке наземной границы и выехать в ЕС через Литву или Латвию, белоруска решила сделать крюк по воздуху. В результате женщина купила билет на самолет в российский Калининград.

«В первый день анонса закрытия белорусско-польской границы билеты стоили еще по-божески», - рассказала автор ролика. По ее словам, билет обошелся ей в 395 рублей - в один конец.

«Как минимум, это было красиво - сверху можно было видеть Балтийское море и знаменитую Куршскую косу», - поделилась своими впечатлениями от такого поворота маршрута в Польшу женщина.

В Калининграде она из аэропорта на такси доехала до автовокзала, а уже оттуда - на автобусе до польского Гданьска, за что ей пришлось выложить еще 40 евро .

«Конечно, пришлось объяснить, почему я лечу в Португалию со словацкой визой», - рассказала автор ролика, как ей пришлось объясняться на российско-польской границе, которая, в отличие от белорусской, осталась открыта на время учений «Запад-2025».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com