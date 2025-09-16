Очередной позор Минобороны РФ 1 Александр Коваленко

16.09.2025, 13:38

7,236

Что произошло на учениях «Запад-2025».

В рамках учений Запад-2025 оккупанты вытащили на берег боевой модуль «Бережок» и попытались из него расстрелять практически стоячую цель.

В ходе стрельбы из 30-мм пушки 2А42 цель ни разу не была поражена, хотя, повторюсь, она была стоячая и двигалась носимая по течению. В свою очередь, на себя обращала внимания вибрация ствола 2А42, при стрельбе очередью.

В итоге, дабы не позориться дальше, по лодке был произведен пуск из ПТРК «Корнет», посредством чего цель и была уничтожена.

Это очередной позор, демонстрирующий дефективность 2А42 и БМ «Бережок».

До сих пор помнится показуха от МО РФ с БТР-82А на полигоне, в тепличных условиях, когда 2А42 шмаляла, куда угодно, но только не по мишени.

На вертолетах же, Ка-52 и Ми-28Н — это вообще наименее популярное средство для ведения огня. Например, охотники за украинскими дронами Ка-52 оснащаются комплектами ракет «воздух-воздух» 9М342 Игла-С, поскольку штатная 2А42 не попадает по движущимся целям на скорости более 100 км/ч.

В сентябре 2023 россияне опубликовали видео, на котором Ми-28Н долгое время не мог попасть из 30-мм 2А42 по украинскому БПЛА UJ-22 Airborne, крейсерская скорость которого 120 км/ч.

Что тут скажешь? В моей коллекции уже есть позорные стрельба 2А42 из БТР-82А по стационарной сухопутно мишени. Есть позорняк при стрельбе Ми-28Н по движущемуся дрону. Теперь добавился кринж ведения стрельб в тепличных условиях по практически стоящей надводной цели.

Не имеющая аналогов в мире 2А42!

Александр Коваленко, «Телеграм»

